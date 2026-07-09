Πλήγμα των ΗΠΑ κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ – Με χτύπημα σε αμερικανική βάση απαντά η Τεχεράνη

Αμερικανικό πλήγμα στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ ανακοίνωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά το μπαράζ επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις.

Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε με πλήγματα σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η βάση, που βρίσκεται στο Αλ-Αζράκ, και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου στη «Δυτική Ασία» χτυπήθηκαν με δέκα βαλλιστικούς πυραύλους στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα (11:50 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αν η «αμερικανική επιθετικότητα» επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των ΗΠΑ την περιοχή.

Τα ιρανικά πλήγματα ήρθαν σε απάντηση των πληγμάτων των αμερικανικών δυνάμεων σε αρκετές τοποθεσίες στην ιρανική παράκτια επαρχία Μπουσέρ γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα την Πέμπτη (9/7), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA.

Μεταξύ των σημείων που επλήγησαν ήταν η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ, σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο που επικαλείται το IRNA, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο χτυπήθηκε επίσης μια προβλήτα για αλιευτικά σκάφη στην ακτή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πάντως, που ανακοίνωσε ότι 90 στόχοι επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχει αναφέρει νέες επιθέσεις στο Ιράν για σήμερα Πέμπτη.

Πάνω από 90 πλήγματα στο Ιράν

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με 90 επιθέσεις το Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν στα περίχωρα της Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά.

Παράλληλα, οι κρατικοί σιδηρόδρομοι του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιδρομές έπληξαν ένα τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής από την Τεχεράνη προς τη πόλη Μασάντ. Οι επιβάτες είναι σώοι.

Να σημειωθεί ότι, η Μασάντ είναι ο τόπος όπου ολοκληρώνεται σήμερα η ταφή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.

Τραμπ: «Με κάλεσαν από την Τεχεράνη – Θέλουν συμφωνία»

Την ώρα που οι επιθέσεις στο Ιράν και τον Κόλπο συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος και καθώς επέστρεφε από την Άγκυρα στις ΗΠΑ, ότι Ιρανοί αξιωματούχοι τον «κάλεσαν» για να του ζητήσουν «συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με κάλεσαν πριν από λίγο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία».

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, είπε «ήταν πραγματικά αντίποινα», σύμφωνα με το SkyNews.