Δεξαμενόπλοιο επλήγη σήμερα από βλήμα αδιευκρίνιστης προελεύσεως καθώς εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Χασάμπ, στον ομανικό θύλακα βόρεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του σε νάρκη καθώς επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, στα ανοιχτά του λιμανιού Χασάμπ, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.