Πλεύρης: Σχέδιο για μεταφορές μεταναστών στην Αφρική έως το 2027

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για τα χειρότερα σενάρια που επιφέρει η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα στήριξης των νοικοκυριών εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις στα καύσιμα και την ενέργεια, ο κ. Πλεύρης τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία σε κάθε κρίση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ένταση στον Περσικό Κόλπο επιβάλλουν συνεχή ετοιμότητα και δυναμική αναπροσαρμογή των μέτρων στήριξης, πάντοτε εντός των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.

Μεταναστευτικό: Μεταφορές σε τρίτη χώρα στην Αφρική και αυστηρές επιστροφές

Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο πίεσης εντοπίζεται πλέον στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης – Κρήτης, καθώς οι ροές στο Αιγαίο παραμένουν χαμηλές λόγω της συνεργασίας με την Τουρκία.

Σχετικά με τη διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα στην Αφρική. Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 2026, ώστε το εγχειρίδιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι επιστροφές με πτήσεις τσάρτερ, ιδιαίτερα προς το Μπαγκλαντές.

Απαντώντας στις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης σε δομές, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι απορρίπτονται δεν θα αφήνονται ελεύθεροι στην επικράτεια. Κατήγγειλε μάλιστα ότι ορισμένες καταστροφές σε υποδομές προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατούμενους, με την παρότρυνση ΜΚΟ, προκειμένου να εκβιάσουν την αποφυλάκισή τους.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με πρόσφατες αποφάσεις της δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου, η οποία ακύρωσε ανακλήσεις ασύλου Σύριων πολιτών. Όπως γνωστοποίησε, το Υπουργείο προσφεύγει στα τακτικά δικαστήρια, θεωρώντας επικίνδυνο το σκεπτικό ότι η οικονομική κατάσταση στη Συρία ή η αποφυγή στρατιωτικής θητείας συνιστούν λόγους παροχής διεθνούς προστασίας. Επεσήμανε μάλιστα ότι μεταξύ των περιπτώσεων αυτών περιλαμβάνονταν άτομα με αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση μεταναστών, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών.

Τι ανέφερε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και την προφυλάκιση δύο γιατρών, ο Υπουργός ξεκαθάρισε την προσωπική του εμπλοκή προς αποφυγή συνωμοσιολογιών.

Όπως ανέφερε, είχε γνωρίσει τον έναν εκ των γιατρών στο παρελθόν ως ασθενής, λαμβάνοντας συμβουλές διατροφής. Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή στο ιατρείο του εν λόγω γιατρού, ο κ. Πλεύρης πραγματοποίησε μια αναπάντητη κλήση προς αυτόν από ανθρώπινο ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρξει συνομιλία. Σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των ιδιωτικών ιατρείων, ο πρώην Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλουν να αξιοποιούν περαιτέρω τις νέες τεχνολογίες για την διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων.

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι Γιώργος Πατούλης και Βασίλης Κικίλιας βρίσκονταν στην αίθουσα του συνεδρίου την μέρα που πραγματοποιούσε την ομιλία της η κατηγορούμενη γιατρός.