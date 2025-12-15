Πλεύρης: «Η Ευρώπη δεν αλλάζει, άλλαξε και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με τις πολιτικές μετανάστευσης»

«Το δόγμα για τη μετανάστευση στηρίζεται στη φύλαξη των συνόρων με αποτροπή, στη μείωση των ροών, στον εξορθολογισμό του ασύλου και στην αύξηση των επιστροφών», σημείωσε κατά την ομιλία του στη Βουλή με αφορμή τη συζήτησή του προϋπολογισμού, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης .

Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας:

– Η Ευρώπη δεν αλλάζει – άλλαξε. Σε αυτήν την αλλαγή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και οι πολιτικές μας για τη μετανάστευση υιοθετούνται

– ⁠Η παράνομη μετανάστευση είναι το πρόβλημα και όχι η λύση

– ⁠Η παράνομη είσοδος και η παραμονή δεν είναι δικαίωμα αλλά αδίκημα

– ⁠Το άσυλο δεν είναι διαβατήριο εισόδου και πρέπει να δίνεται συσταλτικά

– ⁠Το 2026 θα το υποδεχθούμε με 3 νέα νομοθετικά κείμενα στην ΕΕ: Κανονισμός επιστροφών όπου εισήχθησαν όσα ψήφισε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Διοικητική κράτηση, περιορισμός προθεσμιών, αύξηση απελάσεων και φυσικά η δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική Κανονισμός ασφαλών χωρών που ήδη έχουμε υιοθετήσει στην εθνική νομοθεσία από το 2021 και διευκολύνει τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, αλλά και την απόρριψη ασύλου σε μονήρεις νέους άνδρες που πέρασαν από σειρά ασφαλών χωρών για να αγοράσουν άσυλο στην ΕΕ και φυσικά το ⁠Σύμφωνο μετανάστευσης με έναρξη τον Ιούνιο του 2026 και χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. - ⁠Η χώρα μας ξεκινά το Σύμφωνο έχοντας διαγράψει όλες τις δυνητικές επιστροφές εκκρεμότητες παρελθόντος λόγω Δουβλίνου. Το δόγμα «περνάνε και λιάζονται» οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε και ξεκινάμε από μηδενική βάση

– ⁠Η εθνική μας νομοθεσία γίνεται πρότυπο και φέρνει αποτελέσματα.

– ⁠Τον Ιούλιο ψηφίσαμε την αναστολή ασύλου και αμέσως μετά τη νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση που καθόρισε το δόγμα φυλακή ή επιστροφή.

Έκτοτε έχουμε μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου και 25% του έτους.

Το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές ήταν στο ίδιο ύψος με το 2024 δηλαδή περίπου 26.000.

– ⁠Το τετράμηνο Αύγουστος έως και Νοέμβριος του τρέχοντος έτους η μείωση των ροών είναι στο 50% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2024. Δηλαδή

17.105 το 2025 έναντι 30.543 το 2024 σημειώνοντας 50% μείωση. Αντίστοιχα αυξάνονται οι επιστροφές και μάλιστα σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Είναι το στοίχημα του επόμενου έτους. Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα

– ⁠Δίπλα στον νόμο για την παράνομη μετανάστευση, αρχές του έτους θα ψηφίσουμε το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση.

– ⁠Απλοποίηση διαδικασιών, ευελιξία στη μετάκληση, αύξηση διακρατικών συμφωνιών

– ⁠εκμετάλλευση όσων πάρουν άσυλο. Κατάργηση των επιδομάτων και δυνατότητα εργασίας. Όποιος παίρνει άσυλο θα δουλεύει όπου τον έχουμε ανάγκη και δεν θα ζει εις βάρος των ευρωπαίων

– ⁠Οι δομές μας χωρίζονται στα δύο. Όσοι πιθανά πάρουν άσυλο μεταφέρονται εκεί που έχουμε ανάγκη για εργασία. Όσοι δεν θα πάρουν μένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλαση τους.: ⁠Η δομή στο Κουτσόχερο γίνεται πρότυπο δομής για τους πρώτους, η Σιντικη για τους δεύτερους.

– ⁠Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη εάν είναι ελεγχόμενη

– ⁠Η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να είναι λύση για κανένα πρόβλημα γιατί είναι η ίδια το πρόβλημα

– ⁠Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί στις αλλαγές της Ευρώπης και με τις πολιτικές μας στοχεύουμε στην προστασία της Ελλάδας και της Ευρώπης από αθρόες ροές.

– ⁠Αυτές οι πολιτικές αξιολογούνται θετικά από την ΕΕ και για αυτό διαγράφονται οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, διότι στηρίζουμε μια χώρα που θα προστατεύει τα σύνορα της και όχι που θα καλωσορίζει του μετανάστες.

ΣΑΣ καλώ λοιπόν να ψηφίσετε

Τον προϋπολογισμό και μαζί το δόγμα για τη μετανάστευση που στηρίζεται:

– Στη φύλαξη των συνόρων με αποτροπή

– ⁠Στη μείωση των ροών

– ⁠Στον εξορθολογισμό του ασύλου και

– ⁠Στην αύξηση των επιστροφών.