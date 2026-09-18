Πλεύρης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Δεν υπήρξε καμία συνεργασία» με τον κατηγορούμενο γιατρό

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ ότι γνώριζε τους γιατρούς από το 2012 όταν ίδρυσαν μαζί σωματείο, ο κ. Πλεύρης απέρριψε ότι υπήρξε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ο κύριος Τούντας που συμμετείχε στο περίφημο συνέδριο ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ; Η σχέση μου με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο είναι του 2012 και όχι του 2016. Τι αλλάζει σε σχέση με το 2026 και το τηλεφώνημα για την υπόθεση Μαζωνάκη;», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του meganews 104.

«Ως υπουργός υγείας ίσως τον έχω συναντήσει έξω. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο. Άλλωστε δεν λειτούργησε ποτέ το σωματείο», σημείωσε επίσης.

Για το σωματείο ανέφερε ήταν μεταξύ ιατρών και δικηγόρων: «Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση (σσ. με τον Θεοδωρόπουλο) και τον πήρα για να μάθω τι έγινε. Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο γιατί να κρύψω ότι ήμαστε μαζί σε ένα σωματείο; Η βασική μου σχέση είναι ότι είχε υπάρξει γιατρός μου, αλλά δεν λειτούργησε. Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν βγάζει όλα τα ονόματα του σωματείου;».

«Είχα επικοινωνία, αλλά όχι τακτική. Επικοινωνούσα μαζί του στις γιορτές. Δεν μου ζήτησε ποτέ κάποια διευκόλυνση όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Γενικά δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα», ειπε ακόμη.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας του και την γνωριμία του με τον προφυλακισμένο γιατρό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε: «Ο,τι ιατρική συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Του έστελνα τις εξετάσεις μου την εποχή που αντιμετώπιζα το πρόβλημα υγείας. Δεν μου πρότεινε τέτοια θεραπεία (σσ. όπως του Μαζωνάκη).

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε επίσης ότι ο προφυλακισμένος γιατρός, του πρότεινε κάποια σκευάσματα, πχ γαϊδουράγκαθο, μαγνήσιο… «Είναι μαντζούνια αυτά; Δεν μου είπε ποτέ να σταματήσω την θεραπεία. Δεν μου πήρε λεφτά. Μια επίσκεψη έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον θάνατο Μαζωνάκη ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «Το ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα και γίνονταν τέτοια θεραπεία αντίκεται στο νόμο. Αυτά που διαβάζω με σοκάρουν. Εγώ δεν πήγα ως επεμβατικό γιατρό. Δεν έβλεπα έναν αρνητή της κλασικής επιστήμης. Μου έλεγε να πάντα να συμβουλεύομαι τον γιατρό μου».

«Το πιο κρίσιμο σημείο είναι από τη στιγμή που έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης μέχρι να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι δεν τον συνόδευσαν στο ασθενοφόρο».

ΠΑΣΟΚ: «Γνώριζε τους γιατρούς από το 2012, ίδρυσαν μαζί σωματείο»

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Πλεύρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέτοντας ερωτήματα για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση.

Όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή του, η γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο κ. Πλεύρης, μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη του ίδιου σωματείου.

«Όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ που παραθέτει και τα σχετικά έγγραφα ίδρυσης του σωματείου, ενώ στη συνέχεια της ανακοίνωσης τονίζει:

«Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ για Πλεύρη στην υπόθεση του Γ. Μαζωνάκη

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.

Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις»