Πλεύρης για το μεταναστευτικό: Έρχονται νέα μέτρα – Αύξηση ροών κατά 105% στην Κρήτη

Την πρόθεση της κυβέρνησης να λάβει νέα μέτρα για το μεταναστευτικό αλλά και την πεποίθηση ότι οι ροές θα μειωθούν σημαντικά λόγω των καιρικών συνθηκών εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Την ίδια στιγμή ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην Κρήτη, τονίζονας ότι υπήρξε αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά 105% αύξηση σε αντίθεση με το Αιγαίο και τον Έβρο, όπου υπάρχει σαφής μείωση, το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισήμανε ότι μετά το Τουρκολιβυκό μνημόνιο υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των ροών προς τα παράλια της Κρήτης. Όπως είπε, η κατάσταση χειροτέρεψε μετά τη συμφωνία αυτή.

«Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 1500 άτομα και συνεχώς μεταφέρονται σε άλλες δομές. Αυτή τη στιγμή όμως, ακόμα και με την Κρήτη οι ροές, συνολικά είναι μειωμένες στη χώρα μας. Ήδη, γίνονται επαφές και τις 2-3 τελευταίες ημέρες με τη Λιβύη υπάρχει μια συνεργασία. Ωστόσο, τα χρήματα της ΕΕ πηγαίνουν στη μία πλευρά της κυβέρνησης στην Αφρικανική αυτή χώρα κι εμείς έχουμε πρόβλημα με την άλλη…»

Εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς ο χειμώνας είναι μπροστά, οι ροές θα μειωθούν σημαντικά ενώ από την άνοιξη που θα ξεκινήσουν και πάλι, η Ελλάδα, όπως είπε, θα πάρει νέα μέτρα πολύ μεγαλύτερης κλιμάκωσης, κάτι που και ο Πρωθυπουργός ανέφερε μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.

Τέλος σε ερώτηση για το καλώδιο, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι στην Τουρκία έγινε απλή γνωστοποίηση όπως και στην Αίγυπτο ενώ η γειτονική χώρα εξέδωσε τη Navtex για επικοινωνιακούς λόγους.

«Είναι ξεκάθαρο ότι όλο το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει πως το σημείο αυτό είναι σημείο που σχετίζεται με τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα», κατέληξε.