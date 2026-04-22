Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, όλοι θα αθωωθούν

Στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «η άρση ασυλίας δεν σημαίνει άσκηση δίωξης».

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίες, καθώς «σε αντίθεση με τους υπουργούς που όταν στέλνεται φάκελος αμελητί οφείλουμε να αξιολογήσουμε την ουσία, στους βουλευτές δεν αξιολογούμε την ουσία. Η άρση ασυλίας γίνεται αν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «όλοι θα αθωωθούν, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία θα αρχειοθετηθούν και δεν θα φτάσουν καν στο δικαστήριο». «Οπότε καταλαβαίνω συναδέλφους-βουλευτές που υποστηρίζουν ότι επιθυμούν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για να μπορέσουν να δείξουν ότι πρόκειται για μια γελοία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «και η Ευρωπαία Εισαγγελέας κρίνεται, καθώς είναι εισαγγελικός λειτουργός».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε ότι για τον ίδιο οι υποθέσεις μπορούσαν να έρθουν «συνολικά». «Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά βλέπω μια πλημμέλεια ότι ενώ γνωρίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας ότι η αποστολή ενός φακέλου δημιουργεί ένα πολιτικό δεδομένο, είχε όλο τον χρόνο και θα μπορούσε να στείλει συνολικά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

