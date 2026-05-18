Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο 1ο συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Καινοτόμες πρακτικές και έξυπνες λύσεις», τοποθετήθηκε για το μεταναστευτικό. Ανέδειξε ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαχείριση των ροών στην Κρήτη, ενώ αποσαφήνισε ότι η τοπική κοινωνία δεν θα επιβαρυνθεί με μόνιμες δομές. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση των αυξημένων ροών στη νότια Κρήτη, χαρακτηρίζοντάς την “υβριδική κατάσταση” και όχι ομαλή μεταναστευτική εισροή.

Πλεύρης για μεταναστευτικό: Απόλυτη προτεραιότητα η διαχείριση των ροών στην Κρήτη

Σε ότι αφορά στις Δομές Προσωρινής Κράτησης, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι στην Κρήτη δεν πρόκειται να δημιουργηθούν πολυάριθμες ή μεγάλες δομές φιλοξενίας. Αντιθέτως, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία αποκλειστικά κέντρων προσωρινής κράτησης / προαναχωρησιακών χώρων, όπου θα οδηγούνται οι νεοεισερχόμενοι για άμεση ταυτοποίηση και επιστροφή.

Τέλος, σε ότι αφορά στην Στρατηγική Αποτροπής, επανέλαβε την αυστηρή ατζέντα «ή επιστροφή ή φυλακή», τονίζοντας την ανάγκη για επιβολή κράτησης, αναστολή αιτήσεων ασύλου για παράτυπες εισόδους και δραστική περικοπή επιδομάτων με σκοπό την αποτροπή νέων κυκλωμάτων.