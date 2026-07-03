Πλεύρης για εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς»

Για τρομοκρατία της Αριστεράς από την οποία πέθανε ένας άνθρωπος αλλά και για ανοχή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στους «μπαχαλάκηδες» έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης , σχολιάζοντας τις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη κατά τις οποίες η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, Βάγια, έχασε τη ζωή της.

Την ίδια στιγμή ο Θάνος Πλεύρης υπεραμύνθηκε των δηλώσεων που προηγήθηκαν από τον Κώστα Κυρανάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται»

Αναλυτικότερα ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Mega είπε ότι: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» κατηγορώντας και μερίδα της αντιπολίτευσης για την εν γένει στάση της.

«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά», σχολίασε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

«Το 2015-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε στον ποινικό κώδικα η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών να γίνει από κακούργημα πλημμέλημα. Αυτοί που προχθές μετέφεραν τα γκαζάκια εάν είχαμε σήμερα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πλημμέλημα εάν τους έβρισκε η αστυνομία. Αυτό το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το επαναφέραμε σε κακούργημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό ‘Γεννήθηκα 17Ν’».

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

O Θάνος Πλεύρης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του προς τους «μπαχαλάκηδες», δηλώνοντας ότι αυτή η στάση ενθαρρύνει την ανομία. Επιπλέον χαρακτήρισε χυδαιότητες τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε εχθές λόγο για προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση, αναφερόμενη στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι πολιτικός οχετός, αυτό που είπε μας κάνει πραγματικά να εξοργιζόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

«Είχαν ως στόχο άτομα που ήταν απλώς ψηφοφόροι της ΝΔ, ένας πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και μία υποψήφια βουλευτής. Έχουμε μια στοχοποίηση που λέει “και απλός ψηφοφόρος της ΝΔ να είσαι, για μένα είσαι ταξικός αντίπαλος, εχθρός και θα σε στοχοποιήσω”» πρόσθεσε ο ίδιος σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας: «Ευελπιστώ ότι δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς πρώτοι, οι δεξιοί της ΝΔ, θα πρέπει να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ότι η παράταξη εκπροσωπείται από τη ΝΔ. Ελπίζω ο πρώην πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα πάντα. Τον εκτιμώ, θεωρώ ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω όμως ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα».