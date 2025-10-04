Πλέει σε δύσκολα νερά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση της Ζωής Κωνσταντόπουλου με την Σκωτία, όμως τους τελευταίους μήνες έχει πάρει μία γερή γεύση από το ντουζ της συγκεκριμένης χώρας, που είναι μία ζεστό και μία κρύο. Και αυτό γιατί οι δημοσκοπικές επιδόσεις της θυμίζουν ανελκυστήρα που ανεβοκατεβαίνει.

Στις αρχές του έτους και για μερικούς μήνες η Πλεύση Ελευθερίας είδε τα ποσοστά της να απογειώνονται και να την τοποθετούν ως δεύτερο κόμμα. Ακολούθησε μία σχετική σταθεροποίηση, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμφανίζουν πτωτική πορεία και μάλιστα σε ορισμένες δημοσκοπήσεις είναι στην τέταρτη θέση. Το θετικό είναι πάντως πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

Δεν ξέρουμε αν οι πολίτες που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις θυμούνται την κ. Κωνσταντοπούλου όταν στην επικαιρότητα είναι το θέμα των Τεμπών, όμως αυτή η αστάθεια φανερώνει το μεγάλο πρόβλημα του κόμματος. Δηλαδή πως είναι καθαρά αρχηγοκεντρικό χωρίς δομή, οργάνωση και πρόγραμμα. Και πως έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ως μονοθεματικό.

Την εικόνα αυτή θα επιχειρήσει να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα η κ. Κωνσταντοπούλου. καθώς όπως δεσμεύτηκε στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σύντομα το κυβερνητικό πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Ένα πρόγραμμα για το οποίο, όπως αποκάλυψε η επικεφαλής του, έχουν εργαστεί άνθρωποι τόσο από την χώρα μας όσο και από το εξωτερικό.

Ένα πρόγραμμα στο οποίο θα ήθελε να έχει δίπλα της την Μαρία Καρυστιανού. Ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, αφού η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Πλεύση Ελευθερίας.

ΣΤ. ΑΛ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ