Πλακιάς: Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Τη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Κρυστιανού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, σχολίασε, μέσω ανάρτησής του, ο Νίκος Πλακιάς.

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, ανέφερε μεταξύ άλλων πως δύο στοιχεία του προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση. Το πρώτο αφορά, όπως σημείωσε, τις σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη διακήρυξη του κινήματος και όσα ειπώθηκαν από το βήμα σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών και τις δημόσιες μεταφορές.

Το δεύτερο, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η απουσία των συγγενών των θυμάτων και των 55 οικογενειών, ειδικά σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που θρηνεί 28 νεκρούς από την τραγωδία.

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας αδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα, κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού ή το T-shirt του Θανάση Αυγερινού, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!».