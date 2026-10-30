Πλάκα: Πώς η κλοπή χαλκού οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία

Ένας κομμένος χαλκοσωλήνας και μια συστηματική έρευνα 34 ημερών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής στάθηκαν η αφορμή για να εξιχνιαστεί η φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε από το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπό την εποπτεία εισαγγελέα, οι ειδικοί του ΕΜΠ σάρωσαν το κτίριο και υπέδειξαν ως σημείο της διαρροής τον μετρητή φυσικού αερίου στο ισόγειο. Η διαπίστωση αυτή έδωσε νέα τροπή στις ανακρίσεις, στρέφοντας την προσοχή των Αρχών πίσω στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Στο επαναξιολογημένο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφονται τρεις άνδρες να προσεγγίζουν το κτίριο γύρω στις δύο τα ξημερώματα —περίπου πέντε μισή ώρες πριν από το μοιραίο συμβάν. Οι δύο εξ αυτών μπήκαν στο κλιμακοστάσιο και βγήκαν λίγο αργότερα κρατώντας έναν χαλκοσωλήνα. Στην προσπάθειά τους να τον αποσπάσουν, προκάλεσαν ρήγμα στο δίκτυο.

Το αέριο που διέρρευσε διοχετεύθηκε προς τους επάνω ορόφους και εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η φονική πυροδότηση σημειώθηκε τη στιγμή που κάποιος πάτησε έναν απλό διακόπτη στο μπάνιο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα —δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής— οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Σοκ από τις εικόνες της έκρηξης

Την ώρα του καταστροφικού ωστικού κύματος, ένα σχολικό βαν με 12 ανήλικους μαθητές περνούσε ακριβώς μπροστά από το κτίριο.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης των συντριμμιών πάνω στο όχημα, οι μαθητές και οι συνοδοί τους γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς, έχοντας υποστεί μόνο σοκ. Αντίθετα, ένας οδηγός παρακείμενου σταθμευμένου αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς το όχημά του καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια.