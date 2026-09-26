Πλάκα: Εντοπίστηκε και σορός άνδρα στα συντρίμμια του κτηρίου- Αγωνία για τους τέσσερις αγνοούμενους

Τραγικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα , όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη στο τριώροφο κτήριο στη Λυσικράτους. Όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (26/09), ακόμα μία σορός εντοπίστηκε στα συντρίμμια, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε δύο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πρόκειται για σορό άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν από τα χαλάσματα νεκρή μία γυναίκα, ενώ την ίδια ώρα εντείνεται η αγωνία για τους τέσσερις αγνοούμενους.

Επρόκειτο για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε.

Πού κινούνται οι έρευνες

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι έρευνες κινούνται σε τρία στάδια:

-Πρώτον, στον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων, με την αγωνία ολοένα και να εντείνεται. Πρόκειται για τρεις Αμερικανούς τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και για ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο όροφο.

-Δεύτερον, στη στατικότητα των διπλανών κτηρίων, τα οποία έχουν εκκενωθεί.

-Τρίτον, στα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Πληροφορίες για αυτόνομες παροχές λέβητα στο κτήριο – «Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε»

Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, υπάρχουν πληροφορίες για αυτόνομες παροχές στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ ο πρώτος όροφος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς η επιχείρηση στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κίνδυνος και για τα κοντινά κτήρια»

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στις έρευνες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί».

Και πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου: «ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες».

Σχετικά δε με τα αίτια της έκρηξης, η ίδια σημείωσε: «οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

«Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη», τόνισε.

«Μάχη» στα συντρίμμια, αγωνία για τους πέντε αγνοούμενους

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτήριο δύο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα σενάρια για την έκρηξη

Στο μεταξύ, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά γύρω από τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ξέσπασε. Ωστόσο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες, προτού μπει κλιμάκιο εμπειρογνωμόμων στον κατεστραμμένο χώρο, προκειμένου να προβούν σε εκτενέστερους ελέγχους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου μόνο στον 2ο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε.

Οι αρχές εξετάζουν από την πρώτη στιγμή τη διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από φιάλη προπανίου.

Η ισχύς της έκρηξης παραπέμπει περισσότερο στο σενάριο της φιάλης προπανίου, είτε στο διαμέρισμα που διέμεναν οι δύο ηλικιωμένοι είτε στo ενοικιαζόμενο Airbnb, καθώς εκτιμάται πως εάν υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου, θα είχε προκληθεί μεγαλύτερη εστία πυρκαγιάς με εξάπλωση.