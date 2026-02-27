ΠΚΜ: Συμμετοχή με 16 επιχειρήσεις στη διεθνή έκθεση Fruit Logistica στο Βερολίνο

Στη διεθνή έκθεση Fruit Logistica η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Fruit Logistica αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον κλάδο των φρέσκων προϊόντων, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες παραγωγούς, διανομείς, αγοραστές και λιανέμπορους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν φρέσκα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 2.600 εκθέτες από 90 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνικές λύσεις τους σε περίπου 90.000 συμμετέχοντες από 151 χώρες. Οι χιλιάδες επισκέπτες -εκ των οποίων τέσσερις στους πέντε προέρχονταν από χώρες εκτός Γερμανίας- ενημερώθηκαν για τις πρωτοποριακές εξελίξεις στην παραγωγή, στο μάρκετινγκ, στη συσκευασία και στην τεχνολογία.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στην έκθεση για ένατη φορά, με 16 δυναμικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται το ομαδικό περίπτερο της Περιφέρειας λειτούργησε fruit bar, όπου παρασκευάστηκαν φυσικοί χυμοί, smoothies, ενεργειακά ροφήματα και πρωτότυπες συνταγές με φρέσκα προϊόντα των εκθετών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά στην πιο φυσική και απολαυστική τους μορφή, σε δημιουργικούς συνδυασμούς, χάρη στη δημιουργικότητα των έμπειρων σεφ.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με κορυφαίους διανομείς και αγοραστές από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές για νέες εξαγωγικές συνεργασίες. Το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών επικεντρώθηκε στην υψηλή ποιότητα των ελληνικών φρούτων, στις σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, καθώς και στις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που εφαρμόζουν οι Έλληνες παραγωγοί, ανταποκρινόμενοι δυναμικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προβολής των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο διοργάνωσε networking dinner, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις εταιρείες της αποστολής.

«Για άλλη μια χρονιά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτέλεσε το όχημα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου των φρούτων και λαχανικών, στηρίζοντας την παρουσία τους στην έκθεση Fruit Logistica. Η Κεντρική Μακεδονία, το κορυφαίο εξαγωγικό κέντρο φρούτων και λαχανικών της χώρας μας, εκπροσωπήθηκε από δεκαέξι δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου, με ποικιλία φρέσκων προϊόντων, που ξεχωρίζουν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Δέσμευσή μας είναι πως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη στήριξη του αγροτικού κλάδου της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.