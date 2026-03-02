ΠΚΜ: Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο «Plan4Cold»

Το έργο Plan4COLD, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ξεχωρίζει στη νέα δημοσίευση της European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των έργων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα LIFE στη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας, από τη στρατηγική έως την πρακτική εφαρμογή».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκδοση με τίτλο «Giving LIFE to Europe’s clean energy transition» παρουσιάζει το έργο Plan4COLD ανάμεσα στα 28 έργα του υποπρογράμματος LIFE Clean Energy Transition, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης βιώσιμων ενεργειακών λύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, το υποπρόγραμμα LIFE CET διαθέτει σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027, στηρίζοντας ενεργά την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που ενδυναμώνουν πόλεις, Περιφέρειες και υπηρεσίες/φορείς ενέργειας να εφαρμόσουν έργα με μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η καινοτομία στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων δημόσιων φορέων, η συμμετοχή των πολιτών και η διάχυση και μετάδοση βιώσιμων λύσεων στην αγορά.

Η εν λόγω δημοσίευση European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση στην ενεργειακή μετάβαση, τονίζοντας τον ρόλο των ειδικών, των τοπικών αρχών και των φορέων που υλοποιούν στην πράξη τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια δεν γίνεται μόνο μέσα από πολιτικές και στρατηγικά πλαίσια, αλλά κυρίως χάρη στην άμεση δράση των τοπικών φορέων, που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις στην καθημερινότητα και προσφέρουν απτά και συγκεκριμένα οφέλη στις κοινότητες και στους πολίτες.

Στο έργο Plan4COLD, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, συμμετέχουν 15 εταίροι από 7 χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Κροατία, Βέλγιο και Ιταλία) με επικεφαλής εταίρο τον Οργανισμό Ενέργειας Πορτογαλίας ADENE. Με ορίζοντα υλοποίησης την τριετία 2024–2027, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ψύξη-θέρμανση, υποστηρίζοντας στην πράξη τοπικές αρχές και φορείς υλοποίησης.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου Plan4COLD την Ελλάδα εκπροσωπεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Plan4COLD στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο θα υποστηρίξει τον Δήμο Θέρμης και τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη συμμόρφωση τους με το Άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/1791 για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive-EED) με σκοπό να αναπτύξουν τα δικά τους Τοπικά Σχέδια Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του για την εκπόνηση και την πιλοτική εφαρμογή Δημοτικών Σχεδίων Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και στη μετάβαση προς πιο αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά ενεργειακά συστήματα.