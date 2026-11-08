Πιτσιλής για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αναζητούνται, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία

Στο κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτηρίζοντάς το ως «μία πολύ μεγάλη υπόθεση».

Η υπόθεση αφορά εκατοντάδες εταιρείες, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, εκ των οποίων τα 16 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις.

«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Και πρόσθεσε: «Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. […]. Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».

«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Πιτσιλής.

Για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση τόνισε:

«Η ΑΑΔΕ είναι μια πολύ σημαντική δημόσια υπηρεσία, με σημαντική λογοδοσία. Την κριτική την ακούμε πάντα. Ακόμα και όταν είναι πικρόχολη και άδικη, θα την προσπεράσουμε, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχουμε συνηθίσει, εγώ και η οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε έναν προεκλογικό κύκλο. Θα πρέπει η υπηρεσία να αφεθεί έξω από τον προεκλογικό κύκλο».

«Όσον αφορά τις υποθέσεις τις δύο τις προηγούμενες, Pizza Fan και Χωριάτικο, έχουνε διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία», είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

«Χάρη σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν περιορισμό φοροδιαφυγής ο οποίος ξεπερνάει τα 8 – 9 δισ. ευρώ», τονίζει, επισημαίνοντας πως «είναι μία μάχη που μας αφορά όλους».

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική. Όσοι έχουν παραβεί τον όρκο τους θα πάνε και στο σπίτι τους και στη Δικαιοσύνη. Με αποδείξεις βεβαίως και με τη διαδικασία που πρέπει. […]. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ρίχνει σκιά πάνω στο έργο της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας», κατέληξε.