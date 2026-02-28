Πιθανότατα νεκρός ο Χαμενεΐ, λένε ισραηλινά ΜΜΕ – Είναι ακόμη ζωντανός, απαντά ο Αραγτσί

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγαιτολάχ Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (28/2).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης προς το παρόν.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ίδιος σταθμός είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι σε δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η Airbus διακρινόταν η καταστροφή του συγκροτήματος όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Στις δορυφορικές εικόνες διακρίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται και κατεστραμμένα κτήρια στο συγκρότημα, το οποίο συνήθως χρησιμεύει ως κατοικία του Χαμενεΐ και κύρια έδρα για τη φιλοξενία ανώτερων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Κανάλι12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί διέψευσε τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ και ανέφερε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω».

Μιλώντας ζωντανά μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είπε ότι δύο διοικητές είχαν σκοτωθεί, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιζήσει.

Το NBC News δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις αυτές.

Ο Αραγτσί επέκρινε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την έναρξη της επίθεσης παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικοί διοικητές έχουν γίνει στόχος των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ που πλήττουν από το πρωί του Σαββάτου (28/2) και σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής του Σώματος των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν, στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αζίζ Νασιρζαντέχ είναι μεταξύ των αξιωματούχων που σκοτώθηκαν.

Νωρίτερα, ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι ο Πακπούρ, ο Νασιρζάντεχ και ο επικεφαλής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών πιθανότατα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.