Πιστόριους: Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατέψει την Βαλτική

ΗΓερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής και να απαντήσει στις απειλές της Ρωσίας με ενότητα και υπευθυνότητα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως τη σημαντικότερη και άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας στα εγκαίνια της Μόνιμης Περιοχής Υποστήριξης Εφοδιαστικής στο Ρούκλα της Λιθουανίας, ο Πιστόριους είπε ότι η Γερμανία δεσμεύεται να ενισχύσει την αποτροπή, με περίπου 2.000 στρατιώτες να υπηρετούν στη Λιθουανία έως τα μέσα του 2026.

Σημειώνεται ότι η Σουηδία στέλνει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα anti-drones στη Δανία ενόψει ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, μετά τις διεισδύσεις drones που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεθαύριο, Τετάρτη, και θα ακολουθήσει την Πέμπτη σύνοδος κορυφής της ευρύτερης 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και έχει πει ότι ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από αυτές τις συνόδους αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν.

Τα drones διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία σε έξι αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένου εκείνου στην Κοπεγγάχη, του πιο πολυσύχναστου της σκανδιναβικής χώρας, σε αυτό που η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αποκάλεσε υβριδική επίθεση στη χώρα της.

Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η Σουηδία θα στείλει Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών “Counter-UAS” (συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) — και ότι η χώρα του έστειλε επίσης χθες, Κυριακή, μια «χούφτα» συστημάτων ραντάρ στη Δανία.

Την Κυριακή η Δανία επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας.