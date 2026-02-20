Πιο κοντά η ανάπλαση της ΔΕΘ αλλά και το δημοψήφισμα

Το πολύπαθο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ και της δημιουργίας νέων εκθεσιακών χώρων και μητροπολιτικού πάρκου φαίνεται πως μετά απο πολλές καθυστερήσεις, αντιπαραθέσεις και αλλαγές στο σχεδιασμό, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Το Υπερταμείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η αλλαγή του κυβερνητικού σχεδιασμού, μετά τις τοπικές αντιδράσεις, και η αφαίρεση απο το πλάνο της δημιουργίας εμπορικού κέντρου, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και νέου συνεδριακού κέντρου. “Η ανάπλαση των υποδομών της ΔΕΘ-HELEXPO, αποτελεί έργο κομβικής σημασίας τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μέσω της αστικής αναζωογόνησης ενός εμβληματικού τοποσήμου της Θεσσαλονίκης, όσο και για την ενίσχυση του επαγγελματικού τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας με συνέδρια και εκθέσεις. Η ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ ανατέθηκε, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ”, ανέφερε συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπερταμείου της περασμένης εβδομάδας.

Σε νέα ανακοίνωσή του το Υπερταμείου ανέφερε για την ανάπλαση της ΔΕΘ πως θα προχωρήσει ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση 120 εκ. Ευρώ. Το έργο προβλέπει εκθεσιακούς χώρους με νέα κτίρια 41.500 τ.μ., ανακαίνιση του “Βελλιδείου” (6.500 τ.μ,), δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ και αξιοποίηση άνω των 100 στρεμμάτων ως ελεύθερων δημόσιων χώρων πρασίνου, αναψυχής και εκδηλώσεων. Αυτή τη στιγμή γίνεται η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών βάσει των αλλαγών που ανακοίνωσε προ της ΔΕΘ η κυβέρνηση και εντός του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές

Στο μεταξύ η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος ανακοίνωσε ότι, μετά και τους τελευταίους ελέγχους, το αίτημα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 23.000 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών και δημοτισσών Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν απο την οργανωτική επιτροπή “παρότι το απαιτούμενο 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων έχει συμπληρωθεί, θα συνεχίσουμε τη συλλογή υπογραφών, πάντα από δημότες και δημότισσες Θεσσαλονίκης, έως το τέλος του μήνα, ώστε το αίτημα να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 2 Μαρτίου”. Βάσει του αυτοδιοικητικού νόμου ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει εντός μήνα απο την κατάθεση των υπογραφών να προχωρήσει στον έλεγχό τους και εν συνεχεία να εισηγηθεί την προκήρυξη του με βάση ένα ερώτημα που θα μπορεί να απαντηθεί με ένα “ναι” ή “όχι” και πάλι εντός ενός μηνός να το διεξαγάγει. Για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 40% των εκλογέων. Σε κάθε περίπτωση, το δημοψήφισμα θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς αφορά ζήτημα που δεν εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Δήμου. Το κείμενο επί του οποίου συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές είναι το εξής: “Σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4555/2018, αιτούμαι από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος με το παρακάτω ερώτημα: “Συμφωνείτε το εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ να μετατραπεί με αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση σε Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και άθλησης, χωρίς νέες κατασκευές, και ταυτόχρονα (α) να διατηρηθούν μόνο τα περίπτερα με θεσμικά αποδεδειγμένη ιστορική αξία και μνήμη, ώστε να αποκατασταθούν και να φιλοξενούν ήπιες εκθεσιακές και πολιτιστικές δραστηριότητες, και (β) οι μεγάλες εκθέσεις να μεταφερθούν σε νέες εγκαταστάσεις σε δημόσια έκταση στη Σίνδο;”

Ο Στέλιος Αγγελούδης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μιλώντας απο το βήμα του 9ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΕΚΑ την προηγούμενη Κυριακή, σχολίασε τις εξελίξεις αναφορικά με τη ΔΕΘ, λέγοντας: «Η νέα πρόταση, η οποία έρχεται έχει γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση και σχεδόν από την πλειοψηφία των κομμάτων και είναι και αποδεκτή και από τον δήμο Θεσσαλονίκης, λέει “120 στρέμματα Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης”. Από την άλλη δεν μπορούμε να μπούμε σε καμία περίπτωση στη λογική ενός διαλόγου να φύγει η ΔΕΘ, να πάει στη Σίνδο, να έχουμε μία αφορμή να συζητάμε και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Παρ΄όλα αυτά γίνεται μία προσπάθεια, οι πολίτες να συγκεντρώνουν υπογραφές για κάτι, το οποίο όμως στο τέλος δεν μπορεί να υλοποιηθεί» τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Σε τροχιά συγκρότησης το νέο σχήμα

Στο μεταξύ το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος λειτουργίας της, ανακοίνωσε τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που όπως αναφέρει συγκροτήθηκε σε ανώτατο επίπεδο, καθώς “συμμετέχουν οι Πρόεδροι έξι κορυφαίων παραγωγικών φορέων, καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, γεγονός που προσδίδει στο όργανο αυξημένο κύρος και βαρύτητα”.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπως ορίστηκαν με τετραετή θητεία, είναι τα εξής:

Μασούτης Ιωάννης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Μερελής Κυριάκος, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Παπαδόπουλος Μάριος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Σαράντη Λουκία, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Φιλιππίδης Παντελεήμων, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Διαμαντίδης Συμεών, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Θάνος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Η Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί ως αμιγώς γνωμοδοτικό όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αποστολή της είναι η υποστήριξη της Διοίκησης σε τρεις κρίσιμους άξονες: Την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, τον σχεδιασμό στρατηγικών συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΔΕΘ-HELEXPO.

