Πιο κοντά από ποτέ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. – Νέα Αριστερά

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Την προηγούμενη Κυριακή, στην εφημερίδα Αυγή – κομματικό μέσο ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. – υπήρχε μία συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση. Στην πρώτη σελίδα μάλιστα υπήρχε η φωτογραφία του με τίτλο «ο Αλέξης Χαρίτσης στην Αυγή της Κυριακής». Λίγο πιο αριστερά υπήρχε μία φωτογραφία του Σωκράτη Φάμελλου και τίτλο «Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων», που αποτελεί την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και πρόκειται για έναν ισχυρό συμβολισμό και ίσως θα μπορούσε να έχει τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και Νέα Αριστερά προχωράμε μαζί», αλλά και υπέρτιτλο «Ποιοι θα ακολουθήσουν».

Αναμφίβολα η συγκεκριμένη συνέντευξη δείχνει που οδηγούνται τα πράγματα. Τα δύο κόμματα μετά από μία τρικυμιώδη σχέση που πέρασε από σαράντα κύματα φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία. Ένα σενάριο που δείχνει να γίνεται ακόμη πιο ισχυρό καθώς τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μία θετική τοποθέτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και είναι μία τοποθέτηση με νόημα, αφού ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς είναι κοντά στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την κίνηση «Ομπρέλα», που διατηρούσαν αμφιβολίες ως προς την συγκεκριμένη συνεργασία.

Προς το παρών πάντως δεν θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις. Και αυτό γιατί μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει το συνέδριο της Νέας Αριστεράς στο οποίο και θα τεθεί το ζήτημα. Και θα είναι αυτό που θα αποφασίσει πως θα πορευτεί το κόμμα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ