Πηγές υπουργείου Εθνικής Άμυνας: Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τόνισαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας , μετά τις προκλητικές τοποθετήσεις του τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασέρ Γκιουλέρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας στην Αδριανούπολη, επιχείρησε να εμφανίσει την τουρκική στάση ως προσανατολισμένη στο διεθνές δίκαιο και στη σταθερότητα της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιλέγει τον διάλογο ως βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών. «Θα ήθελα να υπενθυμίσω ιδιαίτερα ότι η Τουρκία, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την περιοχή μας, πρωτίστως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενεργεί με μια αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, η οποία προτάσσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου» σημείωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ωστόσο, στην ίδια τοποθέτηση επανέλαβε τις πάγιες ανυπόστατες θέσεις που αφορούν τα ελληνοτουρκικά, συνδέοντας τις τουρκικές αξιώσεις και απείλησε: «Δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας».

Ο Γκιουλέρ επανέφερε τη γνωστή ρητορική περί τετελεσμένων στην περιοχή και κατηγόρησε εμμέσως την Ελλάδα και άλλους δρώντες για «μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» και παραβιάσεις διεθνών συμφωνιών.

Απαντώντας πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρουν ότι «σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».