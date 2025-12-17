Πηγές ΠΑΣΟΚ: Οι απαντήσεις Μυλωνάκη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ εκθέτουν το Μαξίμου

Οι απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την προσπάθεια της κυβέρνησης και του μάρτυρα να υποδυθούν τους αμέτοχους που δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν και δεν αντιλήφθηκαν την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεως ΝΔ, όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο κ. Μυλωνάκης ξεκίνησε την κατάθεσή του δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη! Παρά τις νόμιμες επισυνδέσεις που αποκαλύπτουν τη στενή επαφή του Γ. Ξυλούρη με τον πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς, παρά τις φωτογραφίες που δείχνουν τον κ. Μητσοτάκη ομοτράπεζο του Γ. Ξυλούρη σε έξοδο, ο Γ. Μυλωνάκης επέμεινε ότι δεν γνωρίζονται αλλά απλώς τρώνε στο ίδιο τραπέζι σε διπλανές καρέκλες και φωτογραφίζονται!!!».

Και προσθέτουν: «Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια ”διαχρονική παθογένεια”. Ο κ. Μυλωνάκης, ένας πολιτικός που ως πανίσχυρος γενικός γραμματέας τής Βουλής, είχε απευθείας πρόσβαση στον πΠρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο, ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν γνώριζε, δεν θυμάται, δεν είχε αρμοδιότητα για όσα συνέβησαν τον Ιούνιο του 2024 με την επιτήρηση του Οργανισμού και δεν ζήτησε ενημέρωση από τον τότε ΥΠΑΑΤ κ. Αυγενάκη, παρά την κρίση που ήδη είχε ξεσπάσει στον Οργανισμό.

Ούτε όμως και μετά τον Ιούνιο του 2024 που ορκίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, με ρητή αρμοδιότητα ”την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση”, ζήτησε ενημέρωση για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα , τον οποίο καρατόμησε ο κ. Βορίδης και τον οποίο ο κ. Μυλωνάκης απαξιωτικά εμφάνισε ως έναν ”υπάλληλο” της Προεδρίας της Κυβέρνησης!».

ΙΝΤΙΜΕ

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «Είναι ενδεικτικό των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε στην κατάθεσή του, ότι ενώ παραδέχθηκε ότι στις 21/6/24 συνόδευσε τον Π/Θ σε επίσκεψη στο ΥΠΑΑΤ και επέστρεψε το ίδιο απόγευμα στο υπουργείο για να συμμετάσχει σε κρίσιμη σύσκεψη για το ”κατεπείγον” ζήτημα του έργου των 20 εκατ. ευρώ με συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου -ο οποίος κατά δήλωση του κ. Μυλωνάκη κρατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ομηρεία-, ο μάρτυρας δεν θυμάται (;), δεν ξέρει (;) αν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό!!!».

Και συνεχίζουν: «Μετά δε αυτή την εκρηκτική σύσκεψη δεν έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και ο ίδιος δεν ανέλαβε κάποια σχετική πρωτοβουλία, παρά την αρμοδιότητα του για θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας… Ο κ. Μυλωνάκης, μέσα στις αντιφάσεις του, παραδέχτηκε κάτι που από την πρώτη στιγμή έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, ότι η εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο αποτέλεσε κρίσιμη παράμετρο στην εξέλιξη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η κυβέρνηση μέσω του κ. Γεωργαντά προσπάθησε να σταματήσει αυτήν την εξάρτηση. Αποσιώπησε όμως ότι η ίδια κυβέρνηση σταμάτησε το έργο του κ. Γεωργαντά δίνοντας τα κλειδιά του Οργανισμού στον κ. Αυγενάκη στη θητεία του οποίου ακολούθησαν πολλά που αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

«Ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του δεν μπορούν να παριστάνουν τους αμέτοχους»

Ο κ. Μυλωνάκης κατάθεσε ότι κάποια στιγμή ο ”κόμπος έφτασε στο χτένι” αποσιωπώντας ότι η κυβέρνηση οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτή την κατάσταση. Δεν απάντησε δηλαδή ποιος δημιούργησε αυτούς τους κόμπους διορίζοντας διοικήσεις και υπουργούς που είτε ανέχτηκαν είτε συνέπραξαν στην παράνομη δράση και λειτουργία ενός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μυλωνάκης παραδέχτηκε ότι γνώριζε όλα όσα περιγράφονταν στο σημείωμα το οποίο ο ίδιος ζήτησε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα τον Ιούνιο του 25. Επέλεξε όμως να μην ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το τόσο κρίσιμο περιεχόμενο του, το οποίο καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη και θέτει σοβαρά ζητήματα για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου και την συνολική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Σαλμά και Μπουκώρου ο κ. Μυλωνάκης αφού δήλωσε αμέτοχος, καταθέτοντας ότι δεν είχε γνώση των επισυνδέσεων και δεν ενημέρωσε κανέναν βουλευτή, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο προφανές ερώτημα: Πώς η κυβέρνηση που βαρύνεται ήδη με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ακούει από χείλη βουλευτή της (Χ. Μπουκώρος) ότι κυβερνητική πηγή τον ενημέρωσε για τις νόμιμες επισυνδέσεις, το περιεχόμενό τους, αλλά και την τύχη της δικογραφίας και κατόπιν αυτών ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου και ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης ως αρμόδιος υφυπουργός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αποκαλυφθεί το ”βαθύ λαρύγγι” της κυβέρνησης που ενημερώνει παρανόμως και εξωθεσμικώς».

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν: «Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανίδεους και τους αμέτοχους. Όταν βουλευτής της ΝΔ δηλώνει δημόσια ότι γνώριζε εδώ και μήνες για τις επισυνδέσεις του και για τον λόγο αυτό δεν έγινε υπουργός, είναι προφανές ότι η παρακρατική δράση και οι εξωθεσμικοί μηχανισμοί είναι σε λειτουργία και στο απυρόβλητο. Και η σημερινή κατάθεση του κ. Μυλωνάκη αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αυτής της πραγματικότητας».