Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Δ. Μελά: Σύντομα θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα αδικήματα τα οποία κατηγορείται

Σχετικά με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, και με τίτλο «Ως προς την κατάθεση Μελά: Real estate… με δώρο ένα φτηνό ρολόι από την Ιταλία», πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι «πρέπει κατ´ αρχήν να εξηγηθεί η αντίφαση του μάρτυρα πώς, ενώ δεν υιοθέτησε την κατανομή αποθέματος σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τελικά το επιτελικό κράτος προχώρησε στην κατανομή πέρα από κάθε όριο, γεγονός που συνέβαλε καταλυτικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατάθεση του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον τρόπο δράσης του ίδιου. Οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις ερωτήσεις που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ καταδεικνύουν ένα δίκτυο επιλεκτικών και προνομιακών εξυπηρετήσεων και αδιαφανών σχέσεων, την ώρα που εκκρεμούσαν καταγγελίες και έλεγχοι για πληρωμές».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατάφερε να εξηγήσει τους διαλόγους που είχε με συγγενικό του πρόσωπο και άλλους συνομιλητές του από τους οποίους φαίνεται να λάμβανε δώρα για τις διευκολύνσεις που προσέφερε. Ειδικά στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το δώρο που δέχτηκε για την εξυπηρέτηση που έκανε σε ένα «καλό του φίλο» ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ένα δώρο στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά γιατί μεσολάβησε στην εύρεση ακινήτου. Το δώρο κατά τα λεγόμενα του ήταν φτηνό!!! , ένα ρολόι swatch από την Ιταλία!

Ο μάρτυρας σε μια «πρωτότυπη» υπερασπιστική γραμμή ισχυρίστηκε ότι σημασία δεν έχει τι έλεγε στο τηλέφωνο, αλλά αν οι πράξεις συνέβησαν. Παρέλειψε να αναφέρει ότι αυτό το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αν και έλαβε τον Νοέμβριο του 2021 καταγγελίες για ΑΦΜ έδωσε εντολή για ελέγχους τον Ιούνιο του 2022 λίγο πριν αποχωρήσει, αφήνοντας να περάσει άπρακτο διάστημα επτά μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδεχόμενες απάτες θα είχαν καλυφθεί.

Ο κύριος Μελάς μπορεί να ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα για την περίοδο 2019-2020, όπου η κατανομή του εθνικού αποθέματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά σύντομα θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα αδικήματα τα οποία κατηγορείται και ειδικότερα την υπεξαγωγή εγγράφου, την παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και την υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση».

