Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτική μνήμη από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.Τζαβέλλα

Για επιλεκτική αμνησία του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Τζαβέλλα κάνει λογο το ΠΑΣΟΚ μέσω διαρροών. Όπως αναφέρουν κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σημερινή εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται – έμμεσα ή άμεσα –στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αλλεπάλληλες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων δεν απάντησε σε τίποτα, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι ο κ. Τζαβέλλας δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί «δεσμευμένα». Δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο. Δεν θυμόταν την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους.

“Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του’ , υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ.