Πηγές ΝΔ – Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό πρόβλημα, καμία προσωπική εμπλοκή

Άκης Σκέρτσος, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την εξεταστική επιτροπή, διευκρίνισε ότι δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ούτε συμμετείχε ποτέ σε συσκέψεις ή επικοινωνίες που αφορούν την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το πλαίσιο των αγροτικών ενισχύσεων, τονίζουν πηγές της ΝΔ.

Ξεκαθάρισε ότι δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εξέφρασε γνώμη για τεχνικά ζητήματα ή επιλογές προσώπων και δεν διέθετε ειδική γνώση επί του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που εξηγεί και τη μη εμπλοκή του σε εξειδικευμένες συζητήσεις, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στη συνέχεια αναφέρουν ότι η μοναδική δημόσια αναφορά του έγινε σε συνέδριο, όπου εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, και αφορούσε τη γενική γνώση ότι το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί διαχρονικό, διαρθρωτικό και διακομματικό πρόβλημα, με διοικητικές συστάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και δημοσιονομικούς καταλογισμούς άνω των 2,7 δισ. ευρώ. Δεν έγινε καμία αναφορά σε ποινικές διαδικασίες ή ελέγχους.

Τόνισε ότι τα συστημικά ελλείμματα (κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, σχέδια βόσκησης, ψηφιακά μητρώα) είναι γνωστά και αντιμετωπίζονται σήμερα, ενώ δήλωσε την πλήρη στήριξή του στο σχέδιο δράσης άνω των 50 σημείων που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης από το 2019, καταλήγουν.