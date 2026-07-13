Πιέσεις στο χρυσό λόγω κλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και διατήρηση των αμερικανικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Αυγούστου έχασε 2,78% στα 3.999 δολάρια ανά ουγγιά.

Καταλύτης για τη διόρθωση αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισπράττουν το 20% της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει κλείσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άλμα άνω του 5% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η άνοδος του πετρελαίου εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς αυξάνει το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό ενδέχεται να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα ή ακόμη και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις προκειμένου να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, το περιβάλλον αυτό λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, ο οποίος γίνεται λιγότερο ελκυστικός όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των άλλων επενδυτικών επιλογών. Μάλιστα, εκτιμούν ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, δεν αποκλείεται ο χρυσός να υποχωρήσει αρχικά προς την περιοχή των 3.800 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ σε περίπτωση επιτάχυνσης των ρευστοποιήσεων θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τα 3.500 δολάρια.