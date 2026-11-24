Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει τα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου, προαναγγέλλοντας αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για την ανάπτυξη έως το 2030.

Όπως αποκάλυψε, στο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας θα είναι υψηλότερες σε σχέση με εκείνες της περσινής χρονιάς. Παράλληλα, σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την καθοδική του πορεία, με στόχο να διαμορφωθεί κοντά στο 110% του ΑΕΠ το 2030, από επίπεδα που είχαν ξεπεράσει το 200% μετά την πανδημία.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλιστεί, εφόσον καταστεί αναγκαίο, ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο ίδιο συνέδριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά δεν ζητά χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά τη δυνατότητα αξιοποίησης του περίπου 1 δισ. ευρώ που προκύπτει από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξης σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν.