Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Θα επιστρέψει στους πολίτες

Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο και ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνάντηση με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο ΥΠΕΘΟ δήλωσε «θα ήθελα να σημειώσω ότι αύριο θα ανακοινώσουμε τα τελικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2025. Όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα.

Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο.

Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή αντανακλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακή».

«Τα μέτρα που έχουμε λάβει σε εθνικό επίπεδο, τα οποία ανακοινώσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, κινούνται σε αυτή τη λογική» αναφέρθηκε ο υπουργός στεκόμενος ενδεικτικά στο Fuel Pass, ένα ενεργειακό επίδομα που έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πολίτες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.