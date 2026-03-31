Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Την απόφαση της κυβέρνησης να μην ασκήσει ένδικα μέσα γνωστοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την υπόθεση των Τεμπών, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες, αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό έχει να κάνει ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο. Γνωρίζουμε ότι με μια αποζημίωση δεν φέρνεις πίσω έναν άνθρωπο που αγαπάς», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη

Καλημέρα σας Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup. Ήθελα να το πω αυτό – ως Έλληνας ήθελα να το πω αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας – πριν πάμε στα του πολέμου, θέμα που μας αφορά όλους – υπήρξε μια απόφαση χθες από το Διοικητικό Δικαστήριο που επιδικάζει μια αποζημίωση για την υπόθεση των Τεμπών. Για τη Μάνδρα και το Μάτι υπήρξε απόφαση δική σας όπου το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα. Στην περίπτωση των Τεμπών τί θα κάνετε; Υπάρχει σκέψη για να γίνει κάτι τέτοιο και στην υπόθεση στον Τεμπών;

Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο και ξεκινώ με αυτό. Η απόφαση του Πρωθυπουργού, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών.Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά – το γνωρίζω και εγώ προσωπικά – ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα. Και σας θυμίζω αυτό το οποίο είπατε και εσείς, κύριε Στάθη, στην πρώτη μου συνέντευξη ως Υπουργός οικονομικών εδώ στον ΑNT1: είχαμε πει, είχα αναφέρει ότι δεν θα ασκήσουμε ενδικά μέσα στις περιπτώσεις του Ματιού και της Μάνδρας. Η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού. Είχαμε πει δε, ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας.

Άρα, είναι είδηση αυτό που μας δίνει ο Υπουργός Οικονομικών, το Δημόσιο θα παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα – δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα – και στην υπόθεση των Τεμπών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, και έχουμε και αύριο και τη δίκη των Τεμπών…

Και αυτό έχει να κάνει, για να συμπληρώσω λίγο την απάντηση στην ερώτηση που μου κάνατε, με το ότι δεν μπορεί το Δημόσιο, δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πολλαπλές φιλοσοφίες. Μια φιλοσοφία έχει. Να την επαναλάβω: δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο πραγματικά να μπορεί – εγώ δεν θα πω να αναγνωρίζει απλώς – αλλά να είναι εκεί πραγματικά για κάθε πολίτη.

Να πάμε και στα υπόλοιπα τα της Ευρώπης, πάμε στα υπόλοιπα της οικονομίας. Για τα μέτρα στήριξης που ξεκινούν. Είχαμε πολλές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση. Χθες είχαμε πάλι μια αντιπαράθεση για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων: ότι ναι, έχουμε κάποια μέτρα από την Κυβέρνηση αλλά εδώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων (λέει η Αντιπολίτευση) είναι στον πάτο…

Να ξεκινήσω με αυτό λίγο γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά…

Βουλγαρία λέει…

Ναι, άκουσα και τον κύριο Φάμελλο χθες, επικαλούμενο έναν συγκεκριμένο στατιστικό δείκτη. Ξέρετε, οι στατιστικοί δείκτες – δεν θέλω τώρα να κουράσω και τον κόσμο που μας βλέπει επικαλούμενος πολλούς – αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω για να απαντήσω. Η συνολική ιστορία μιας οικονομίας δεν λέγεται από έναν δείκτη αποσπασματικά, λέγεται από πολλούς. Εγώ να επικαλεστώ πέντε, πολύ γρήγορα.

Σωρευτική ανάπτυξη, από το 2019: 37% στην Ελλάδα, 31% στην Ευρώπη…

Ναι…

…ανεργία: ήταν στο 18% όταν αναλάβαμε, τώρα είναι κοντά στο 8%, διαρκώς βελτιώνεται. Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών βελτιώνεται. Επίσης, έχει αυξηθεί περίπου κατά 14% το πραγματικό, αφού το αποπληθωρίσεις, αφού βγάλεις τον πληθωρισμό – 14,3% έχει αυξηθεί από το ‘19, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 6,6%, μέσος όρος Ευρωζώνης 5,5%. Ο καλύτερος δείκτης, επίσης, για να μετρήσεις αν μια οικονομία βελτιώνεται, αν συγκλίνει, ποιός είναι; Είναι αυτός που λέμε κατά κεφαλήν κατανάλωση. Πόσο ήταν στην Ελλάδα το ‘19 σε σχέση με την Ευρώπη; Ήταν 78%. Πόσο είναι τώρα; Είναι 81%. Και αν δούμε τη φτώχεια – επειδή επικαλούνται έναν δείκτη φτώχειας συγκεκριμένο. Αν το δούμε με σταθερό και όχι με μεταβλητό κατώφλι, γιατί επικαλούνται έναν δείκτη με μεταβλητό κατώφλι. Με σταθερό κατώφλι εκεί βελτιωθεί κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες με το ‘19. Αλλά μου έκανε εντύπωση η επίκληση και του συγκεκριμένου δείκτη από τον κύριο Φάμελλο χθες, γιατί ακόμα και αυτόν να πάρουμε, ήταν χειρότερος ο δείκτης όταν παραλάβαμε την Κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ….

Είχαμε μνημόνια τότε, σου λέει όμως…

…δηλαδή, ο κύριος Φάμελλος επικαλείται έναν δείκτη αποσπασματικά, ο οποίος ακόμη και αυτός, όταν ο ίδιος υπηρετούσε ως Υπουργός, ήταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ξέρετε γιατί το λέω όλο αυτό; Δεν το λέω για να κουράσω τον κόσμο με στατιστικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αθροιστικά, λένε ανθρώπινες ιστορίες. Είναι πίσω ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι βρήκαν δουλειά τα τελευταία χρόνια, χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι είδαν καθημερινή βελτίωση. Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεν είμαι αφελής. Θα ισχυριστώ, όμως, ότι ο μόνος τρόπος για να λύσεις όλα τα προβλήματα, για να βελτιώσεις την καθημερινότητα των πολιτών, είναι αυτός του διαρκώς να κάνεις μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, αλλαγές. Και ξέρετε, μου κάνει φοβερή εντύπωση, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο πράγμα το οποίο ακούω, είναι μέτρα τα οποία κοστίζουν δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Έχουμε κοστολογήσει τα προγράμματά τους, το ένα έκανε 5,5 δισ. ευρώ…έφτιαξαν μια ΔΕΘ…το ένα κόμμα στα 5,5 δισ. ευρώ, και το άλλο κόμμα στα 4,5 δισ. ευρώ. Και τους είχα ρωτήσει στη Βουλή αν τα έχουν πάνω τους για να μας τα δώσουν. Διότι αυτά τα χρήματα, πολύ απλά, δεν υπάρχουν.

Φέρνει το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης….

…και είναι κατά και οποιασδήποτε αλλαγής, επιτρέψτε μου αυτό να το τονίσω. Δεν μπορεί να είσαι υπέρ του αποτελέσματος και κατά της συνταγής. Πρέπει να μπορείς να είσαι συμβατός με την πραγματικότητα. Ο μόνος τρόπος για να συγκλίνεις με την Ευρώπη, είναι αυτές οι αλλαγές.

Εγώ λέω το εξής: Επικαλούνται παραδείγματα (που λέει ο Στέφανος) της Ευρώπης και λένε και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι δογματικό, εσείς θα μας πείτε. Θα δώσετε 50 ευρώ το δίμηνο για τη βενζίνη – πάω στα μέτρα στήριξης…

… ή 60 ευρώ για τα νησιά…

…60 ευρώ για τα νησιά, 20 λεπτά στο diesel. Σωστά;

Ναι.

Πρώτον, ο άλλος σου λέει «δεν θα σωθώ». Φαντάζομαι, το ξέρετε και εσείς, δεν θα σωθεί κανείς, αλλά γιατί δεν μειώνετε (σου λέει) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παραδείγματος χάριν, ή τον ΦΠΑ…

Αυτό, ξέρετε, είναι οικονομική συνθηματολογία.

Δηλαδή;

Με ποια έννοια το λέω; Ο κόσμος θα δει – π.χ. στο diesel που λέτε – ο κόσμος θα δει επιδότηση στην αντλία. Έχει διαφορά για τον κόσμο ο μηχανισμός με τον οποίο θα το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών; Θα δει 20 λεπτά επιδότηση στην αντλία.

Θα ήταν μεγαλύτερο αν μείωνες..

Μα δεύτερον, εδώ τώρα είναι και η λογική που ακουμπάει, γιατί πρέπει να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Τί λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία; Πάρτε το diesel: 41 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας αφήνει – να με διαψεύσουν – να το πάμε μέχρι 33. Είναι μείον 8 λεπτά. Ναι, εμείς κάνουμε με τον ΦΠΑ, μείον 20. Χωρίς τον ΦΠΑ είναι 16 λεπτά. Είναι υπέρτερο. Και στο τέλος της ημέρας τον κόσμο τι τον νοιάζει; Τον νοιάζει ο μηχανισμός της επιδότησης ή τον νοιάζει το ύψος της επιδότησης; Στην αμόλυβδη έχουμε κάνει κάτι άλλο. Δημιουργούμε το fuel pass, το οποίο είναι ουσιαστικά η ερώτησή σας. Όπου ποια είναι η επιλογή που κάναμε, κύριε Στάθη; Η επιλογή είναι πολύ απλή: 36 λεπτά βγαίνει. Με βάση τη μέση κατανάλωση που έχουμε στην Ελλάδα των 70 λίτρων. Τα 36 λεπτά δεν πάνε σε όλους. Είναι μία επιλογή που έχουμε κάνει ως Κυβέρνηση. Είναι και ευρωπαϊκή επιλογή. Τί λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κείμενο της Κομισιόν που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα; Προσωρινά μέτρα, στοχευμένα μέτρα και μέτρα σε εκείνους που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Εμείς, έχουμε επιλέξει στην αμόλυβδη, γιατί το diesel είναι άλλο πράγμα, το diesel πάει συνολικά στην οικονομία γιατί έχει να κάνει με τις μεταφορές, είναι ένα μέτρο συγκράτησης του πληθωρισμού.

Για την αγροδιατροφική αλυσίδα…

Ακριβώς, γι’ αυτό εμείς πήγαμε στην αντλία. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη που έχει να κάνει με την μετακίνηση των πολιτών – αυτό πάει στα τρία τέταρτα των πολιτών- αυτή είναι η επιλογή μας για να στηρίξουμε αυτά τα τρία τέταρτα, αυτό το 75% παραπάνω. Γιατί, αν είχαμε κάνει κι εκεί μία οριζόντια επιδότηση στην αντλία, πρώτον θα ήταν μικρότερη, δεύτερον θα αφορούσε π.χ. και τους τουρίστες. Αυτό είναι κάτι που μεν το κάνουν άλλες χώρες, βάλτε όμως τον πίνακα να δείτε του τι κάνει κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πολλοί επικαλέστηκαν και την Ισπανία. Σας καλώ, να το κάνετε. Θα διαπιστώσετε ότι καταλήγουμε να κάνουμε στην αμόλυβδη για εκείνους που το έχουν περισσότερη ανάγκη, μεγαλύτερη στήριξη απ’ ότι τα παραδείγματα, τα οποία επικαλείται η Αντιπολίτευση.

Άρα, λέτε ότι τα δικά μας μέτρα είναι περισσότερα.

Και δημοσιονομικά υπεύθυνα. Γιατί, το λέω αυτό; Συγνώμη που σας διακόπτω, απλά αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Παίρνουμε μέτρα για δύο μήνες. Γιατί, για δύο μήνες; Γιατί, η λέξη «κλειδί» εδώ είναι η λέξη αβεβαιότητα. Χθες, ήμουν στη συνεδρίαση των G7 με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup. Tην Παρασκευή είχαμε Eurogroup. Δεν γνωρίζουμε, ποιο θα είναι το βάθος και οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης.

Ήθελα να επικαλεστώ την ιδιότητά σας, ως Προέδρου του Eurogroup και να σας ρωτήσω, η Ευρώπη ανησυχεί αυτή τη στιγμή; Ποιο είναι το δυσμενές σενάριο;

Φυσικά, και ανησυχούμε. Αν μείνουν τα Στενά του Ορμούζ κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα…

Για πόσο λέτε, αν έχετε υπολογίσει;

Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Αυτό που μπορώ να σας πω με γενικούς όρους, αναγκαστικά, σκεφτείτε ότι από τα Στενά του Ορμούζ περνάνε κάθε μέρα 20 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο, αργό και παράγωγα προϊόντα. Η υποκατάσταση που γίνεται σήμερα από την Σαουδική Αραβία ή Εμιράτα είναι 4-5 εκατομμύρια βαρέλια. Χάνουμε 15-16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχει «σοκ» προσφοράς δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αυτό, εκ των πραγμάτων, επιδρά στις τιμές, γιατί περνάει από τα Στενά και το 20% του φυσικού αερίου παγκοσμίως, υπάρχει επίδραση στην τιμή. Αν μείνουν κλειστά τα Στενά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία τεράστια κρίση. Εμείς, λοιπόν, τι οφείλαμε να κάνουμε;

Μπορεί, να ξεμείνουμε κιόλας;

Δεν είμαστε σε αυτά τα σενάρια, γιατί εμείς για την ώρα κοιτάζουμε το θέμα τιμή, γιατί έχουμε και στρατηγικά αποθέματα ως Ευρώπη εννοώ και ως κάθε χώρα. Αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι η επίδραση στις τιμές. Ο κόσμος ο οποίος μας βλέπει πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα του ως κυβέρνηση σε κάθε βήμα.

Γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ξεκινάμε με μέτρα δύο μηνών. Ξέρουμε, όμως, ότι μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα. Αν η κρίση βαθύνει, αν η κρίση διαρκέσει και είναι κάτι πιο παρατεταμένο και βαθύ από αυτό που έχουμε σήμερα, εμείς, με δεδομένο ότι έχουμε μία άλλη χώρα από εκείνη που παραλάβαμε το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πλέον σε θέση να μπορούμε να πούμε σε κάθε πολίτη ότι θα είμαστε εκεί και με άλλα μέτρα αν και εφόσον χρειαστεί.

Ποια είναι;

Δεν θα σας πω ακόμη, ποια είναι αυτά, γιατί; Γιατί, αυτό εξαρτάται από το ποια θα είναι η ποιότητα της κρίσης που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία.

Και είναι επίσης, δεδομένο, να το πω και αυτό, αν δούμε μία κρίση να βαθαίνει κι’ άλλο, πιο βαθιά από αυτή που έχουμε σήμερα, προφανώς θα είναι και άλλη η ποιότητα των ευρωπαϊκών πλέον αντιδράσεων.

Αυτό, ήθελα να ρωτήσω. Καταλαβαίνω, ότι εσείς έχετε διπλή ιδιότητα, μιλάτε και ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ως Πρόεδρος του Eurogroup. H ρήτρα διαφυγής, είναι μία ευρωπαϊκή λύση, όπως καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε και τα στελέχη της κυβέρνησης για να διευκολυνθεί ολόκληρη η Ευρώπη;

Πρώτον, να πω ότι δεν είμαστε σήμερα εκεί. Με ποια έννοια; Με την έννοια ότι η Κομισιόν, τι έχει κάνει; Έχει ορίσει την περίμετρο των εθνικών μέτρων. Ακόμη και η ρήτρα διαφυγής είναι εθνικό μέτρο, υπό την εξής έννοια: Σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, «σε αφήνω να ξοδέψεις παραπάνω από τα δικά σου», σε σχέση με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί πλέον όλοι και οι 27 είμαστε δεσμευμένοι να ξοδεύουμε ένα συγκεκριμένο ποσό, συμφωνούμε το ποσό με τις Βρυξέλλες. Δεν είμαστε όμως ακόμη εκεί, με την εξής έννοια: δεν πρέπει, και είναι σωστό αυτό, να μετατρέψουμε μία ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση. Θυμόμαστε, όλοι, πως είναι να έχουμε σε αντίστοιχες εκπομπές, στον δημόσιο διάλογο, για το που πάνε τα spreads των ομολόγων. Δεν πρέπει λοιπόν να πάμε, ούτε εκεί. Εδώ, πρέπει να είμαστε χειρουργικοί. Να κάνουμε την σωστή κίνηση την σωστή στιγμή. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες; Λαμβάνουν μέτρα, η κάθε μία λίγο διαφορετικά. Γι’ αυτό είπα, βάλτε τις όλες δίπλα, να δούμε, ποια κάνει τι. Εμείς, κάναμε μέτρα, τα οποία είχαν να κάνουν με το diesel, την αμόλυβδη, τα λιπάσματα, την Ακτοπλοΐα. Αν χρειαστεί, θα ληφθούν και άλλα. Αν δούμε την κρίση να βαθαίνει κι άλλο, προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι και άλλη η ποιότητα των ευρωπαϊκών αντιδράσεων.

Κι εδώ, να πω, ότι η χώρα έχει έναν Πρωθυπουργό που έχω δει, γιατί έχω συμμετάσχει και στο Συμβούλιο με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup, με τα μάτια μου… έχει έναν Πρωθυπουργό που λαμβάνει πρωτοβουλίες: είτε ήταν την εποχή της πανδημίας, το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι τώρα η αμυντική πρωτοβουλία να στείλουμε πρώτοι φρεγάτες στην Κύπρο, είμαστε εκεί, κρατάμε γερά το χέρι στο τιμόνι, κι αυτή είναι η αξία του να έχεις πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Να μπορείς, σε έναν δύσκολο γεγονός, που χρειάζεται να λάβεις, είτε δύσκολες αποφάσεις, είτε γρήγορες αποφάσεις να μπορείς να το πράξεις. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί.

Άρα, δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά την αβεβαιότητα των καιρών…

Έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός γι’ αυτό.

Είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Υπουργέ.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.