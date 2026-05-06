Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

H Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Reuters.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

Η δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας για τα warrants

Νίκη για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας, καθώς το Δικαστήριο επικύρωσε την άσκηση του συμβατικού δικαιώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας να επαναγοράσει τους τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα καθόρισε ορθά την τιμή επαναγοράς σύμφωνα με τον συμβατικό μηχανισμό τιμολόγησης.

Έπειτα από διήμερη ακροαματική διαδικασία στις 21 και 22 Απριλίου εφέτος, το Δικαστήριο εξέδωσε αναγνωριστική απόφαση επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα άσκησε εγκύρως το δικαίωμα αγοράς βάσει του όρου 6.1 των όρων και προϋποθέσεων των τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ.