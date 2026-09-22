Πιερρακάκης στην ΕΣΕΕ: Νέες παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων εφόσον δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος

Την προτεραιοποίηση νέων παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων, εφόσον δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, όπου η συνομοσπονδία παρουσίασε τη νέα «ΓΕΩΒΑΣΗ» του ελληνικού εμπορίου.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στα μέτρα που αφορούν το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, σημείωσε ότι στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, οι παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλων μέτρων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, εφόσον υπάρξουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Για τη μείωση της προκαταβολής φόρου ανέφερε ότι πρόκειται για μέτρο με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς η μείωση κατά 5% κοστίζει περίπου 400 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά. «Θα θέλαμε να ήταν ένα μεγαλύτερο και γρηγορότερο» μέτρο, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η προκαταβολή να μειώνεται περαιτέρω χρόνο με τον χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι σχετικές παρεμβάσεις πρέπει να συνδυάζονται με τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Προτιμώ να σας εκπλήξουμε ευχάριστα από το να σας εκπλήξουμε δυσάρεστα», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κατευθύνει στις επιχειρήσεις τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί, αντί να ανακοινώνει μέτρα χωρίς να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους.

Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονική επιλογή της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις φορολογικές και άλλες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019. Σημείωσε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για μειώσεις φόρων και αναφέρθηκε στο φετινό πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία της καταγραφής της εμπορικής δραστηριότητας αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «ΓΕΩΒΑΣΗ», που παρουσίασε η ΕΣΕΕ. Όπως είπε, η συστηματική αποτύπωση των δεδομένων είναι απαραίτητη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, καθώς «ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να διαχειριστείς και δεν μπορείς να αλλάξεις».

Αναφερόμενος στη συνολική θέση του εμπορίου στην οικονομία, σημείωσε ότι ο κλάδος αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ, με κύκλο εργασιών που το 2025 έφθασε τα 181,3 δισ. ευρώ και περίπου 760.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 17,3% της συνολικής απασχόλησης.