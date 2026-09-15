Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει την Γερμανία

«Έμπνευση» είναι η… σύσταση του Κυριάκου Πιερρακάκη προς στον Γερμανό ομόλογό του, καθώς η Γερμανία καταγράφει αυτή τη στιγμή επίπεδα ρεκόρ χρέους. Σε συνέντευξή του στηνεφημερίδα Handelsblatt και στον δημοσιογράφο Jan Hildebrand, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι «συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική: οι μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν σε μια χώρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι επιτυχημένες και σε μια άλλη. Η πολιτική έχει περισσότερο να κάνει με την έμπνευση».

Όταν μάλιστα ο δημοσιογράφος επιμένει για περισσότερες εξηγήσεις ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών απαντά: «Θεωρώ πηγή έμπνευσης το γεγονός ότι στη χώρα μου καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια δεκαετία στερήσεων. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίσηκαι σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ιστορικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η έμπνευση που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι επώδυνες, αλλά τελικά αποδίδουν, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η Γερμανία υπήρξε πάντοτε άγκυρα σταθερότητας στη Νομισματική Ένωση».

Γενικότερα για την παρατεταμένη χαμηλή ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει ότι «η Γερμανία διαθέτει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει ανάπτυξη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στην Ευρώπη συνολικά. Και με το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο χρέους της, βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως στόχο να υλοποιήσει και τις οποίες χρειάζεται η οικονομία. Και εάν συνεχίσουμε να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα επωφεληθούμε όλοι από κοινού».

Για την πτώση των τιμών στα κρατικά ομόλογα που συνδυάζεται με τις αυξήσεις στις αποδόσεις και το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης κρατικού χρέους ο πρόεδρος του Eurogroup εμφανίζεται αισιόδοξος. «Η άνοδος των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα που αφορά ειδικά την ευρωζώνη. Παρόμοιοι παράγοντες επηρεάζουν όλες τις μεγάλες οικονομίες: οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας, οι αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες και η υψηλή παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια κυρίως λόγω των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα θεμελιώδη μεγέθη της ευρωζώνης παραμένουν ισχυρά. Τα κράτη της χρηματοδοτούνται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαφορές στα ασφάλιστρα κινδύνου μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι οποίες στο παρελθόν είχαν προκαλέσει αβεβαιότητα, παραμένουν επίσης περιορισμένες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει κάνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια», τονίζει και προσθέτει: «Η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Η μεγάλη μέση διάρκεια των κρατικών ομολόγων επιβραδύνει τη μετάδοση αυτής της επίδρασης. Τα σημερινά επιτόκια της αγοράς αποτυπώνονται μόνο σταδιακά στους προϋπολογισμούς. Αυτό δίνει χρόνο στις κυβερνήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει λήξει ο συναγερμός. Η σημασία της άσκησης συνετής δημοσιονομικής πολιτικής γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη».

Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη «η Ευρώπη έχει διδαχθεί από την κρίση χρέους. Όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού, μπορέσαμε να αντιδράσουμε ταχύτερα και πιο στοχευμένα. Ακόμη και μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, υπήρχαν διαθέσιμα εργαλεία στήριξης. Ωστόσο, η δημοσιονομική κατάσταση στις περισσότερες χώρες είναι σήμερα πιο πιεσμένη απ’ ό,τι το 2022. Γι’ αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε μέχρι να ξεσπάσει μια κρίση. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στις μεταρρυθμίσεις της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, ιδίως στους τομείς των κεφαλαιαγορών, των τραπεζών και της τεχνολογίας».

Μιλώντας ως πρόεδρος του Eurogroup, είπε ότι έχει τρεις προτεραιότητες: Πρώτον, τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους και να τηρούν τις συμφωνημένες πορείες δαπανών. Οι χώρες που κινδυνεύουν να παραβιάσουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Όμως, οι εξοικονομήσεις από μόνες τους δεν αρκούν.

Δεύτερον, οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη. Τα κράτη πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να κατευθύνουν καλύτερα τις επενδύσεις τους στην παραγωγικότητα, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση και την άμυνα. Οι κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες στον τομέα της άμυνας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.