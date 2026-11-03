Πιερρακάκης: Σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους servicers

Δύο νέες παρεμβάσεις με στόχο την ελάφρυνση των δανειοληπτών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ανακοίνωσε από την επιτροπή οικονομικών ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προανήγγειλε την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους δανειολήπτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά και τη σημαντική αύξηση των προστίμων σε βάρος των servicers.

Ειδικότερα, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρείες διαχείρισης οφειλών αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το πλαίσιο κυρώσεων για παραβάσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο άρθρο 23, το οποίο απέσυρε από το νομοσχέδιο, όπως είπε, προκειμένου να «αφαιρεθεί και το τελευταίο πρόσχημα» από την αντιπολίτευση.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «κρεσέντο συνωμοσιολογίας» και «τερατώδη διαστρέβλωση», επιμένοντας ότι η επίμαχη διάταξη ούτε καθιστούσε αυτομάτως εκτελεστή τη σύμβαση ούτε καταργούσε τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας.