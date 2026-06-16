Πιερρακάκης: Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά FM», επισημαίνοντας ότι «έχουμε 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, η ρύθμιση πιάνει και θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο». Όπως είπε, παράλληλα, χαρακτηριστικά, «η ρύθμιση δεν θα αλλάξει. Το ζήτημα το συζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει και κούρεμα, και μια αντιμετώπιση ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος. Η ρύθμιση ήταν σωστή και θα δοθεί περισσότερος χρόνος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός είπε επίσης, ότι για τα υβριδικά ΙΧ «στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική». Και πρόσθεσε ότι «θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50%- 75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».

Για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «έχω υπάρξει υπουργός σε υπουργεία που κινήθηκαν σε ένα 24ωρο, υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έχουν άλλες διαδικασίες. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης, 29 Μαΐου υποβλήθηκαν οι τελικές προσφορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στον μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον μισθωτή. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει ο Φορέας, ενώ για όλο το ενδιάμεσο διάστημα δεν έμεινε κανείς απροστάτευτος. Παράλληλα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι εργαλείο προστασίας α’ κατοικίας».

Ενώ, για τον «νόμο Κατσέλη», δήλωσε ότι «βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση, πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής, είμαστε στη μελέτη της απόφασης, υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της».

Τέλος, σχετικά με το ιδιωτικό χρέος επεσήμανε ότι «συστημικά είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μ.ό., είμαστε στο 94,5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 121%, αλλά δεν μπορεί το υπουργείο και η κυβέρνηση να μην ασχοληθεί. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία στον κόσμο, προκειμένου από τη μία να μην αλλάξει η κουλτούρα, που πλέον δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά χρειάζεται να βγάλουμε «ανθρώπους από το νερό». Χρειάζεται η χρυσή τομή, ένα κράτος που δίνει το χέρι και που δεν κουνάει το δάχτυλο. Ο κόσμος αγκαλιάζει τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες του κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ