Πιερρακάκης: Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπώρου

Την είδηση ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπώρου, έδωσε ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Investing in Change: How Crete is Being Transformed» που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και στη δημιουργία του Φορέα Επαναμίσθωσης των Ακινήτων, αφού διευκρίνισε ότι κάτω από το 10% των πλειστηριασμών αφορούν πρώτες και δευτερεύουσες (εξοχικές) κατοικίες, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για ένα πολύπλοκο πρότζεκτ που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπώρου.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορές είναι σημαντικός «γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο, από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει».

Σε αυτό σημείο υπενθύμισε ότι πέρα από τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, υπάρχει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ.

«Εκεί λοιπόν ποια είναι η παρέμβαση που θα κάνουμε; Η παρέμβαση είναι ότι θα μπορεί ο πολίτης να ορίσει ο ίδιος την περίμετρο της προστασίας, να πει ότι θέλω να προστατεύσω μόνο την κυρία κατοικία μου και έτσι να πετύχει και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Αν αυτά τώρα τα αθροίσει κανείς, αυτές οι δύο πολιτικές μαζί, είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του Νόμου Κατσέλη. Και για να το πω σχηματικά, σε πολιτικό επίπεδο, πολίτης ο οποίος θα θέλει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις του, δεν θα μείνει απροστάτευτος. Κανένας πολίτης σε αυτή τη χώρα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ερωτηθείς με ποια λογική η κυβέρνηση παράτεινε το μέτρο της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης και όχι της βενζίνης, ο υπουργός Οικονομίας διευκρίνισε ότι το ντίζελ αφορά το πώς επιδρά στον πληθωρισμό η ενεργειακή κρίση ευρύτερα. «Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε pass-through, το πώς περνάνε οι τιμές ενέργειας συνολικά στον πληθωρισμό, συνολικά στην οικονομία, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πιο σαφές και πιο ευδιάκριτο μέσα από την αύξηση των τιμών του ντίζελ. Και υπό αυτήν την έννοια αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε επιλέξει να κάνουμε εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα μέτρα που είναι επακριβώς στοχευμένα και παραμετροποιημένα και αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες», εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης.

Πρόσθεσε ότι εάν χρειαστεί «θα παρέμβουμε περαιτέρω, αλλά αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με βάση στο πού είναι η τιμή του Brent, κρίναμε ότι αυτή είναι η κίνηση που έπρεπε να ανακοινώσουμε τούτη την ώρα».

Σε ερώτηση εάν έχουν αλλάξει η δομή της εγχώριας παραγωγής και της οικονομίας και το παραγωγικό μοντέλο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την άποψη ότι είμαστε σε αυτήν τη διαδρομή. «Πιστεύω ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει μέρα με την ημέρα. Να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά στοιχεία, προσθέτοντας και όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι οι επενδύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ. Ήμασταν στο 11% το 2019, ευρωπαϊκός μέσος όρος στο 2021, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 17%», ανέφερε, επεξηγώντας πως «είμαστε δηλαδή σε μια διαδρομή, σε μια πορεία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου σε σχέση με τις επενδύσεις».

Έφερε ως παράδειγμα τις εξαγωγές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιο ήταν το παραγωγικό μοντέλο το οποίο απέτυχε το 2008-2009; Ένα εσωστρεφές μοντέλο βασισμένο στην κατανάλωση στις εισαγωγές και όχι στις επενδύσεις. Ανέφερα τις επενδύσεις. Στις εξαγωγές είμασταν τότε στο 20%, εξαγωγές με όρους ΑΕΠ, τώρα είμαστε στο 42%. Θα μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%, θα σας απαντήσω ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση, έχουμε καλύψει όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, ένα πολύ υγιές κομμάτι της».

Και συμπλήρωσε: «Αν προσθέσει κανείς ότι η χώρα μας πλέον έχει δημοσιονομική ισορροπία, παράγει πλεονάσματα, αποκλιμακώνει το χρέος της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, δεν περνάει το βάρος στην επόμενη γενιά, δεν διατρέχουμε ρίσκο για το 2032, όπως ακούγαμε παλαιότερα – και φυσικά, αν υπογραμμίσει ότι έχουμε ανεργία της τάξης του 8% και πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, τότε όλα αυτά μαζί θεμελιώνουν ότι είναι δεδομένο ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει».

Ο κ. Πιερρακάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για συνηθισμένη αντίφαση στην κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι «από τη μία μας εγκαλούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη μας ρωτάνε στη Βουλή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι; Άρα, λέγοντας οι ίδιοι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε μειώσεις στη διαφορά στην οικονομία, είναι θεμελιώδης η αντίφαση αυτής της κριτικής. Γιατί πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή συνδύασε προγράμματα με μεταρρυθμίσεις, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, μία σειρά από στόχους στο πλήρες εύρος των παραγωγικών τομέων της οικονομίας».

Ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα μετέχει και σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, με το πώς για παράδειγμα το ελληνικό χρηματιστήριο έγινε μέλος του δικτύου της Euronext, με το πώς μια συστημική τράπεζα έγινε μέλος του δικτύου της Unicredit (η Alpha Bank). «Μπαίνουμε σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση, με όρους όμως διπλάσιας ανάπτυξης σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, με όρους σύγκλησης», πρόσθεσε.

Συνοψίζοντας στο θέμα αυτό, ανέφερε ότι «το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας αλλάζει μέρα με την ημέρα, απαιτείται πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα για να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή, για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Δεν θα άλλαζε ποτέ σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα. Θέλει συστηματική δουλειά για να μπορέσεις να το πετύχεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδρομή που αυτό το πετυχαίνει. Δεν θα ισχυριστώ ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Δεν θα ισχυριστώ για τον κόσμο που μας βλέπει ότι ακόμη δεν υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε.

Αλλά πλέον έχουμε, αν θέλετε, μεταβολή στο μάθημα ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με έναν νόμο και ένα άρθρο. Λύνονται με συστηματική δουλειά, με σχέδιο, με πλάνο, με βούληση και πάνω απ’ όλα με την πίστη και με την πεποίθηση ότι είναι απολύτως εφικτό η χώρα μας να φτάσει εκεί που της αξίζει».

Κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι είναι κυβέρνηση της εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου, όταν οι μισθοί και τα έσοδα ακινήτων πρέπει να φορολογούνται ακόμη και στο 45% ενώ τα μερίσματα και τα κέρδη των επιχειρήσεων σε μόλις 5%, ο υπουργός απάντησε ότι αυτή «είναι άλλη μια αντιφατική κριτική της αντιπολίτευσης γιατί η ίδια αντιπολίτευση που τα λέει αυτά είναι εκείνη η οποία υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και εκείνη η οποία ως ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να μειώνει τον φόρο μερισμάτων στον οποίο αναφερθήκατε, το πήγε στο 10% όταν αναλάβαμε».

Είπε ότι είναι «η κυβέρνηση που έκανε τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων στη μεταπολίτευση, ότι ήταν μια μείωση άμεσων φόρων η οποία στόχευε τη μεσαία τάξη, στόχευε τις οικογένειες με παιδιά, στόχευε τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μηδενίζουμε τον φορολογικό συντελεστή για νέα παιδιά μέχρι 25 ετών που ξεκινούν την διαδρομή τους στην αγορά εργασίας. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 46%». Και πρόσθεσε, ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και θα φτάσει του χρόνου στα 950 ευρώ.

«Όλη αυτή η διαδρομή είναι η διαδρομή μιας κυβέρνησης και μιας χώρας η οποία προσπαθεί να στηρίξει το σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται περίτρανα και από τα στοιχεία», κατέληξε.