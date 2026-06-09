Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ

Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος , δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , σε συνέντευξη του, προσθέτοντας ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και μη- δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, είναι και πολλά άλλα- θα αξιοποιείται διαρκώς προς τη βελτίωση της συνθήκης των πολιτών.

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26- ’28. Και οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες.

«Χοντρικά είναι το 0,6% του ΑΕΠ στατιστικά, το οποίο απλώνεται από το ‘26 μέχρι το ‘28, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού…για εμάς αυτό είναι φανταστείτε 1,5 δισ. ευρώ στο σύνολο. Δεν αφορά -να το πω επίσης απλά- μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στον λογαριασμό του» δηλώνει χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΘΟ και προσθέτει:

«Αυτή η ρήτρα τί έρχεται να πει; Δώσε χρήματα, επένδυσε χρήματα ακριβώς σε εκείνο το σημείο που θα σε κάνει πιο ανθεκτικό ώστε οι πολίτες σου να μην βιώνουν έντονα τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης όταν αυτή λαμβάνει χώρα, όπως τώρα που έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ».

Τι αλλάζει στο ιδιωτικό χρέος

Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος.

Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση του ακατάσχετου, στο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

«Μειώσαμε το όριο υπαγωγής από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό και σε ένα εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας» σημειώνει ο υπουργός.

Συγκεκριμένα, ο εξωδικαστικός γίνεται ένα εργαλείο, το οποίο πέρα από την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάνει μεγαλύτερο κούρεμα και παρέχει μικρότερη δόση.

Τέλος, το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.