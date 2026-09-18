– Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους

«Η ανθεκτικότητα είναι υπαρξιακής σημασίας. Άλλωστε, προέρχομαι από μια χώρα που αναγκάστηκε να το μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αξιοποιήσει η Ευρώπη πλήρως τις οικονομικές της δυνατότητες, αλλά δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στο Δουβλίνο. Ως πρόεδρος του Eurogroup, o Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έδωσε το μήνυμα επαγρύπνησης απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στο Δουβλίνο, για να προεδρεύσω της συνεδρίασης του #Eurogroup. Το μήνυμά μου είναι διπλό. Επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις προκλήσεις. Ταχύτητα στην υλοποίηση όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η Ευρώπη. pic.twitter.com/T1MHSJQTxC — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) September 18, 2026

Τα θέματα στην ατζέντα

«Βλέπουμε πιέσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς και στις τιμές. Θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των πιέσεων στις οικονομίες μας, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μας, τα μέτρα που λαμβάνουμε για να μετριάσουμε αυτόν τον αντίκτυπο, καθώς και το πώς μπορούμε να συντονίσουμε περαιτέρω τις ενέργειές μας», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Το δεύτερο θέμα στην ατζέντα είναι η παραγωγικότητα, με τον κ. Πιερρακάκη να υπενθυμίζει ότι δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι «μένει ακόμη να περάσουμε από τη διάγνωση στην υλοποίηση».

«Υπάρχει χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και πρέπει να το κλείσουμε προκειμένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, προσκαλέσαμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, να συμμετάσχει στο Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουμε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών της στην παραγωγικότητα», είπε ο πρόεδρος του Eurogroup.

«Συνολικά, αν μου ζητούσατε να περιγράψω με μία λέξη τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι ανθεκτικότητα, αλλάη ανθεκτικότητα δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική ανάπτυξης», τόνισε oκ. Πιερρακάκης.

Το στοίχημα της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην άνοδο των τιμών ενέργειας

Το Eurogroup, καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια.

Φτάνοντας σε σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, οΓερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή να προτείνει τρόπους για φορολόγηση των « υπερβολικών», όπως τόνισε κερδών για τις πετρελαϊκές εταιρείες.

«Η Κομισιόν ήταν πολύ επιφυλακτική σε αυτό το ζήτημα, αν και πολλά κράτη μέλη έχουν ζητήσει μοντέλα για θα παρουσιαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να συμβεί μέχρι την επόμενη Συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) το αργότερο τον Οκτώβριο, και σήμερα θα ξεκαθαρίσω ξανά αυτή την πίεση, επίσης εκ μέρους των άλλων», είπε ο Κλίνγκμπεϊλ ​.

«Αυτή είναι η πολύ σαφής προσδοκία μου από Επιτροπή: να υποβάλει προτάσεις τώρα», είπε.

Αλλά ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκη Επιτροπή δεν είχε προς το παρόν σχέδια να προτείνει πανευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι, κατά μία έννοια, βρίσκεται στο χέρια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν και να αναλάβουν αυτές οι αποφάσεις σχετικά με τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών. Και εάν είναι απαραίτητο, Η πλευρά της Επιτροπής είναι σίγουρα έτοιμη να συμμετάσχει συζητήσεις. Σε αυτό το στάδιο, δεν υποβάλλουμε πρόταση πρόταση σε επίπεδο ΕΕ, αλλά υπάρχει σίγουρα η δυνατότητα για «τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε αυτό», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.