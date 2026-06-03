Πιερρακάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται σε ισχυρή δημοσιονομική θέση και διαθέτει μία από τις ταχύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους διεθνώς

Στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στο μέλλον της ευρωζώνης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας επικεντρώθηκε η συζήτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον ταμία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ, Φαμπρίτσιο Παγκάνι.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της οικονομικής ανθεκτικότητας και της δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων.

Αναφερόμενος στη συζήτηση σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «η Ευρώπη πέτυχε όταν σκέφτηκε και έδρασε συλλογικά: από την κοινή αγορά μέχρι το κοινό νόμισμα. Το επόμενο βήμα είναι να κινητοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις μας, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας και να χτίσουμε την οικονομική ισχύ που απαιτούν οι καιροί».