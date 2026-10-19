Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να θέσει τους όρους της προόδου της»

Ανάπτυξη 2,3%, μείωση της ανεργίας στο 7,9% και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 128,8% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενέργεια και οι επενδύσεις στο επίκεντρο της ομιλίας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Βουλή.

Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τις προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, στη δημοσιονομική αξιοπιστία και στην ανάγκη η αναπτυξιακή πορεία να μεταφράζεται σε υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες.

«Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως, να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να προχωρά με τις δικές του δυνάμεις και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή και αυτή τη φορά έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε εμείς τους όρους της προόδου μας».

Ανάπτυξη 2,3% και ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008

Αναφερόμενος στις προβλέψεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2027, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,6%, έναντι 1% στην Ευρωζώνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Την ίδια ώρα, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9%, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί στο 2,6%, επιτρέποντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προσχεδίου, πραγματική αύξηση των αμοιβών κατά 1,4%.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής οικονομικής πορείας, μεταφέροντας την αναφορά της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία, όπως είπε, κατά την πρόσφατη ετήσια σύνοδο του οργανισμού, απηύθυνε δημόσια συγχαρητήρια στους Έλληνες.

Επενδύσεις 7,9% και νέο πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κεντρικός άξονας της οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, ώστε η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Για το 2027, οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9%, έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη, και να ανέλθουν στο 18,6% του ΑΕΠ, από 17,8% το 2026. Όπως ανέφερε, το ποσοστό των επενδύσεων αντιστοιχούσε μόλις στο 11% του ΑΕΠ το 2019, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 21%.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να αυξηθεί από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, επενδύσεων και εκσυγχρονισμού τους.

Όπως τόνισε, επιδίωξη είναι η ανάπτυξη να διαχυθεί σε περισσότερες επιχειρήσεις, κλάδους και περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε κάθε τοπική κοινωνία.

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και δημόσιο χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στη δημοσιονομική αξιοπιστία, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της οικονομικής προόδου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 εκτιμάται στο 3,6% του ΑΕΠ, ενώ για το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,3%.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, από 209,4% το 2020. Πρόκειται, σύμφωνα με τον υπουργό, για μείωση μεγαλύτερη των 80 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε επτά χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους, οι οποίες για το 2026 αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε 12,8 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να παρεμβαίνει σε περιόδους κρίσης, να στηρίζει τα νοικοκυριά και να χρηματοδοτεί επενδύσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Παρεμβάσεις 1,4 δισ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

«Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης. Και αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε και μία μάχη που πρέπει να κερδίσουμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τόσο άμεσες παρεμβάσεις όσο και αύξηση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων.

Όπως γνωστοποίησε, από τον Απρίλιο το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ. Από αυτά, 862 εκατ. ευρώ αφορούν την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μέτρα για το diesel κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, μέσω επιδότησης στην αντλία και αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, σε ορισμένα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει διαμορφωθεί στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ με την επίδραση του επιδόματος μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 1,35 ευρώ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, με τον υπουργό να αναφέρεται στη συμβολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενσωμάτωση του ζητήματος στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μέτρα 2,2 δισ. ευρώ το 2027 – Τι προβλέπεται για φόρους, συντάξεις και μισθούς

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του Κυριάκου Πιερρακάκη αφορούσε τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2027.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.

Μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από τα 300 στα 400 ευρώ, με διεύρυνση των δικαιούχων.

Θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027.

Συνέχιση της αύξησης του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Νέα στεγαστικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, στόχος των παρεμβάσεων είναι η σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της εργασίας και η διεύρυνση των δυνατοτήτων των πολιτών να αποκτήσουν κατοικία, να δημιουργήσουν επιχείρηση και να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Επενδυτικός Λογαριασμός Νέας Γενιάς με ισόποση κρατική συνεισφορά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη στήριξη της νέας γενιάς, παρουσιάζοντας τον Επενδυτικό Λογαριασμό Νέας Γενιάς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, για κάθε ευρώ που αποταμιεύει μια οικογένεια το κράτος θα προσθέτει ένα επιπλέον ευρώ, με την κρατική συνεισφορά να φτάνει έως τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Το μέτρο, όπως εξήγησε, θα επιτρέπει τη σταδιακή δημιουργία ενός κεφαλαίου για κάθε παιδί, ενισχύοντας τις οικονομικές δυνατότητές του κατά την έναρξη της ενήλικης ζωής του.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των νέων δεν περιορίζεται στα άμεσα εισοδηματικά μέτρα, αλλά συνδέεται με τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης οικονομικής αυτονομίας στο μέλλον.

Επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και, ειδικότερα, στην ενεργειακή εξάρτηση αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση αξιοποιεί την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στην ενεργειακή ανθεκτικότητα, προωθώντας επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι πόροι αναμένεται να κατευθυνθούν στην αποθήκευση ενέργειας, στην εξοικονόμηση, στις υποδομές και στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Στόχος είναι ο περιορισμός της έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών και η δημιουργία σταθερότερων συνθηκών για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε βάθος χρόνου.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμβιβαζόμαστε με λιγότερα»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η πρόοδος των τελευταίων ετών, η οποία αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και στην προσπάθεια των πολιτών, πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα βήματα.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τόνισε την ανάγκη κινητοποίησης κεφαλαίων, ενίσχυσης της παραγωγής και μεγαλύτερης αυτονομίας στη διαμόρφωση των οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει πλέον την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 είναι ένα ακόμη βήμα. Αλλά ο ορίζοντάς μας δεν σταματά στο 2027», ανέφερε, θέτοντας ως στόχο μια ισχυρότερη παραγωγική οικονομία, υψηλότερους μισθούς, περισσότερες επενδύσεις και ουσιαστικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμβιβαζόμαστε με λιγότερα από όσα μπορούμε να πετύχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές χώρες της Ευρώπης.

«Και τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτή τη φιλοδοξία σε εθνικό αποτέλεσμα», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την ομιλία του.