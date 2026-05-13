Πιερρακάκης για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Δεν είναι μία είδηση που θα ξεχαστεί, είναι βαθιά κοινωνικό ζήτημα»

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών καθώς αναφέρθηκε στην τραγωδία της Ηλιουπολης με τη 17χρονη που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας.

«Πριν καν ξεκινήσω, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου κοριτσιού που χάθηκε τόσο άδικα, αλλά και να ευχηθώ δύναμη και γρήγορη ανάρρωση στο άλλο παιδί που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη είδηση που θα ξεχαστεί σύντομα, αλλά αποτελεί ένα βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα. Όπως σημείωσε, απαιτείται ουσιαστική ενασχόληση από όλους. Την Πολιτεία, τις οικογένειες, το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία συνολικά.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα με τη δέουσα σοβαρότητα, με ανοιχτό διάλογο και ειλικρινή αναζήτηση των αιτιών. «Οφείλουμε να συζητήσουμε ανοιχτά, να διερευνήσουμε τις πραγματικές αιτίες και να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τις συνθήκες που οδηγούν ανήλικα παιδιά σε τόσο ακραίες και απελπισμένες ενέργειες», κατέληξε.