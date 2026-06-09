Πιερρακάκης για Gov.gr: Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι έκανε τους πολίτες να πιστέψουν ξανά στην αλλαγή

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «6 Χρόνια Gov.gr: Κλικ και έγινε!», αναφέρθηκε στην πορεία που οδήγησε στη δημιουργία του Gov.gr, τονίζοντας ότι η αφετηρία του εγχειρήματος ήταν ένα θεμελιώδες ερώτημα που τέθηκε πριν από τις εκλογές του 2019: «Το αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί διαφορετικά».

Όπως σημείωσε, η ιστορία του Gov.gr είναι πρωτίστως η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από μόνη της δεν αρκούσε για να μεταμορφώσει το κράτος. Εκείνο που είχε σημασία ήταν η παραγωγή αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και η επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Από το 112 και την άυλη συνταγογράφηση στη δημιουργία του Gov.gr

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι από τις πρώτες προτεραιότητες ήταν η ενεργοποίηση του 112, στον απόηχο των τραγωδιών στο Μάτι και τη Μάνδρα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άυλη συνταγογράφηση, η οποία αρχικά έμοιαζε με μια περιορισμένη παρέμβαση, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες κατά την περίοδο της πανδημίας και σεβασικό πυλώνα του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν ήταν απλώς η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά. Έτσι, όταν το Gov.gr τέθηκε σε λειτουργία στις 7:30 το πρωί ενός Σαββάτου, εν μέσω της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, αποτέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο της νέας εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ο ρόλος του Gov.gr την περίοδο του Covid

Συνεχίζοντας την αναδρομή στην πορεία του Gov.gr, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το «πάγωμα» των οικονομιών διεθνώς, γεννήθηκε ένα εγχείρημα που άλλαξε ριζικά τη σχέση των πολιτών με το κράτος. Όπως ανέφερε, για δεκαετίες οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν την καθημερινότητά τους στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης, να γνωρίζουν πολύπλοκες διαδικασίες, να αναζητούν αρμοδιότητες και να κινούνται με βάση τους ρυθμούς του κράτους. Το Gov.gr, ωστόσο, στηρίχθηκε σε μια διαφορετική φιλοσοφία, ότι το κράτος οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του πολίτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το στοίχημα κερδήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η πλατφόρμα συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπειρία αυτή απέδειξε πως όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με σχέδιο, τεχνογνωσία και ισχυρή πολιτική βούληση, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση: Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η εξέλιξη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες του Gov.gr έχουν πλέον ξεπεράσει τις 2.250,σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τις πρώτες βασικές λειτουργίες, όπως η υπεύθυνη δήλωση, σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά στην αλλαγή των προσδοκιών των πολιτών, οι οποίοι πλέον μπορούν να ολοκληρώνουν συναλλαγές με το Δημόσιο από το κινητό τους τηλέφωνο, γρήγορα, αποτελεσματικά και με σεβασμό στον χρόνο τους. Έξι χρόνια μετά, πρόσθεσε, η επιτυχία του Gov.gr έχει αποδείξει ακριβώς αυτό, ότι η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει φιλόδοξους στόχους και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται πλέον στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης από μια διαφορετική αφετηρία, έχοντας ήδη χτίσει τα αναγκαία ψηφιακά θεμέλια. Όπως υπογράμμισε, αν τα πρώτα έξι χρόνια του Gov.gr απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει αποτελεσματικά το κράτος της, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική. Το σημαντικότερο, κατέληξε, είναι ότι η επιτυχία αυτή βοήθησε τους Έλληνες να πιστέψουν ξανά πως η χώρα μπορεί να αλλάξει, επισημαίνοντας ότι όταν μια κοινωνία αποκτά αυτή την πεποίθηση, ελάχιστα πράγματα παραμένουν αδύνατα.