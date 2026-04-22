Πιερρακάκης: Ενισχύουμε το πραγματικό εισόδημα των πολιτών

Τη σταθερή πολιτική ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών επιβεβαιώνουν τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδικεύει αυτή την ώρα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός «δίνουμε βιώσιμη λύση στα χρέη των πολιτών, αλλά όχι στους κακοπληρωτές». Παράλληλα, ανέφερε ότι «στηρίζονται οι συνταξιούχοι με μόνιμη ενίσχυση των 300 ευρώ».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «Επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Είχαμε δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο».

Ο υφυπουργός κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού τραπέζης.

2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για 300.000 πολίτες, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

3. Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Όπως ανέφερε το οικονομικό επιτελείο η ρύθμιση των χρεών θα περάσει από τη Βουλή και θα είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο.

Ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο. Η επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel.

Δεύτερο μέτρο η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα. Η επιδότηση 15% παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες.

Τα οκτώ νέα μέτρα

3. Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου: Από 20.000 στα 25.000 ευρώ – Από 28.000 στα 35.000 ευρώ. Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ. Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

4. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου. Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά.

5. Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων: Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο. Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ. Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

6. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

7. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού.

8. Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Τα τρία τελευταία μέτρα, αφορούν 1,3 εκ. φυσικά και 284 χιλ. νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές