Πιερρακάκης: Απόφασή μας να μην περάσουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά

Ο προϋπολογισμός του 2026 συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη , στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η προσπάθεια για ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος συνεχίζεται, σημείωσε και πρόσθεσε πως επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας, για εργαζόμενους, συνταξιούχους και νέους.

Ο υπουργός στάθηκε σε ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που έχει ανακοινώσει το υπουργείο ήδη από τον Σεπτέμβριο, όπως η σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, την μείωση ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας, τα μέτρα ενίσχυσης για τους συνταξιούχους και τις παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια, ενώ προανήγγειλε και ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δική του τοποθέτηση στη Βουλή, αμέσως μετά.

Όπως επισήμανε, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027.