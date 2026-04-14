Πιερρακάκης από Ουάσινγκτον: Κίνδυνος για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία

Προειδοποίηση για το μέγεθος της ενεργειακής αναταραχής που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράναπηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο Semafor World Economy στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως τόνισε, η διεθνής οικονομία ενδέχεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία, με χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να υπερβούν τόσο τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 όσο και τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν ήδη αρχίσει να αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις – μία εξέλιξη αναμενόμενη σε συνθήκες ενεργειακού σοκ. Αν και το σενάριο στασιμοπληθωρισμού δεν αποτελεί ακόμη τη βασική πρόβλεψη, παραμένει υπαρκτός κίνδυνος, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι ο χρόνος και το βάθος της κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του 2022 προσφέρει πολύτιμα διδάγματα. Τα μέτρα στήριξης, όπως είπε, θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, ώστε να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να δημιουργούν μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές ανισορροπίες. «Ξέρουμε πλέον τι λειτούργησε και τι όχι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των πιο ευάλωτων με διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Πέρα από τη διαχείριση της κρίσης, ο υπουργός ανέδειξε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης. Όπως επισήμανε, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της, κυρίως λόγω εσωτερικών εμποδίων.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τον στρατηγικό χαρακτήρα τους, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις. «Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά τα κοινά συμφέροντα παραμένουν», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Κάνοντας αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη στηρίχθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα, την πολιτική συνέπεια και την επιμονή στις μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλατφόρμα Gov.gr, η οποία συνέβαλε τόσο στη βελτίωση των υπηρεσιών όσο και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εκλογή μιας πιο φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό συντονισμό.