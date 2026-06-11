Πιερρακάκης από Λουξεμβούργο: Συζήτηση στο Eurogroup για την αξιοποίηση της νέας ευελιξίας στις ενεργειακές υποδομές

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση, σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών προκλήσεων.

Πρώτον, όπως είπε, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η μακροοικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι συνεχίζει να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. «Υπάρχουν προφανείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό. Οι αγορές μέχρι στιγμής αντιδρούν με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε, ενώ σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επισήμανε πως «οι εξελίξεις της χθεσινής νύχτας είναι αρκετά προβληματικές», επαναλαμβάνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξουν ξανά σύντομα. «Ωστόσο, γνωρίζουμε, επίσης, ότι ακόμη και αν ανοίξουν ξανά τα Στενά, η κρίση θα συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Ο ίδιος προσερχόμενος στη συνεδρίαση ρωτήθηκε για τη μακροοικονομική κατάσταση και αν βρίσκεται η ευρωζώνη στα πρόθυρα ύφεσης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η ευρωζώνη έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική. Πρόσφατα ανέφερα ότι υπάρχει μια τάση προς στασιμοπληθωρισμό, αλλά σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού».

Στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε σχετικά ότι «προσκάλεσα τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ για την αξιολόγηση των πολιτικών της ευρωζώνης από το ΔΝΤ. Ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Η προσιτή ενέργεια είναι η πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Γνωρίζουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάται σε ενεργειακές υποδομές είναι ένα ευρώ που επενδύεται στο μέλλον μας», επισημαίνοντας ότι είναιι μια συζήτηση που πρέπει επίσης να γίνει υπό το πρίσμα της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

Ο πρόεδρος του Eurogroup ρωτήθηκε και για το εάν θεωρεί δικαιολογημένη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, τη χαρακτήρισε δικαιολογημένη και στοχευμένη, υπογραμμίζοντας ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρώπης για ενεργειακή ασφάλεια. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία του ΔΝΤ, σύμφωνα με τα οποία οι ενεργειακές επενδύσεις από το 2022 μείωσαν τον αντίκτυπο της κρίσης κατά 12%, ενώ για το αν θα ενθαρρύνει τα μέλη του Eurogroup να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, ανέφερε ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο της συζήτησης των υπουργών στο Eurogroup.

Ερωτηθείς για την κριτική του ΔΝΤ ότι το 80% των μέτρων στήριξης των κρατών-μελών παραμένουν μη στοχευμένα και προσωρινά, απάντησε ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ οι ενεργειακές επενδύσεις από το 2022 περιόρισαν τον αντίκτυπο της κρίσης κατά 12%, υποστηρίζοντας παράλληλα την σύνδεσή του με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιπλεόν δημοσιονομική ευελιξία στις ενεργειακές υποδομές. «Τέτοιες παρουσιάσεις, βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και απαραίτητες ώστε οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να μπορούν να αξιολογούν σωστά τις πολιτικές τους. Επιπλέον, προσπαθούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον», επισήμανε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην τεχνολογική κυριαρχία, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, θεσμούς και ερευνητικά κέντρα παγκόσμιας κλάσης, αλλά υστερεί στην ικανότητα κλιμάκωσης και στήριξης επιχειρήσεων με διεθνή εμβέλεια. Τόνισε ότι το ζήτημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.