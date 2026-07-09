Πιερρακάκης από Eurogroup: «Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις, επιλέγουμε τις πολιτικές μας»

«Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις, επιλέγουμε τις πολιτικές μας» ήταν το μήνυμα που έστειλε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης , προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η βασική αποστολή του Eurogroup, δηλαδή η διαφύλαξη της σταθερότητας της Ευρωζώνης, παραμένει κρίσιμη, ωστόσο πλέον δεν είναι αρκετή από μόνη της.

«Βλέπουμε την πιο ριζική μετατόπιση τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος εδώ και δεκαετίες», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών καλούνται να προστατεύσουν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και να προετοιμάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας.

Στην ατζέντα δημοσιονομική σταθερότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, η σημερινή συνεδρίαση έχει διπλή κατεύθυνση: από τη μία τη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης και από την άλλη τις τεχνολογικές προκλήσεις που επηρεάζουν πλέον άμεσα την οικονομική πολιτική.

Οι υπουργοί Οικονομικών συζητούν τη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης ενόψει της προετοιμασίας των εθνικών προϋπολογισμών, με στόχο η Ευρώπη να παραμείνει σημείο αναφοράς σταθερότητας και ανθεκτικότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ΤΝ στην Ευρώπη.

«Σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και πολύ σημαντικοί κίνδυνοι»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά συνοδεύεται και από σοβαρούς κινδύνους.

Όπως είπε, τα νέα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να αναδείξουν ευπάθειες σε κρίσιμα ψηφιακά συστήματα, ακόμη και σε υποδομές που συνδέονται με το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την οικονομική ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της Ευρώπης να σταθεί στον διεθνή τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Το στοίχημα των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Ο πρόεδρος του Eurogroup συνέδεσε την Τεχνητή Νοημοσύνη με το ευρύτερο ζήτημα της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και της δημιουργίας ευρωπαϊκών πρωταθλητών στην καινοτομία.

«Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την επιστημονική έρευνα, έχουμε τα κεφάλαια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να μετατρέπει τα διαθέσιμα κεφάλαια σε πραγματικές επενδύσεις.

Όπως τόνισε, το ζητούμενο είναι οι καινοτόμες εταιρείες να μη δημιουργούνται απλώς στην Ευρώπη, αλλά να αναπτύσσονται και να παραμένουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ψηφιακό ευρώ έως το 2029

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης και στο ψηφιακό ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε βασικό δημόσιο πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νέα εποχή των ψηφιακών πληρωμών.

Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέφερε ότι το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2029.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι γύρω από αυτή τη δημόσια υποδομή πρέπει να ενισχυθεί η ιδιωτική καινοτομία, με αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το DLT και η tokenization.

Τι είπε για τη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η κρίση θα αποδειχθεί προσωρινή, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει προβλέψεις για την εξέλιξή της.

Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, παραπέμποντας στις επενδύσεις που έγιναν σε ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης που, όπως υπογράμμισε, χρειάζεται η Ευρώπη.

«Δεν υπάρχει συναίνεση» για το safe asset

Ο πρόεδρος του Eurogroup ρωτήθηκε και για την ισπανική πρόταση περί ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου, του λεγόμενου safe asset. Όπως ανέφερε, αναμένει ότι το θέμα θα τεθεί από τον Ισπανό υπουργό Οικονομικών, παρότι δεν βρίσκεται στην επίσημη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει, προς το παρόν, κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών-μελών.

«Δεν συμφωνούμε πάντοτε ως προς τα μέσα που θα τις χρηματοδοτήσουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι ως πρόεδρος του Eurogroup μπορεί να εκφράζει μόνο τα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία.

Την Παρασκευή, ο κ. Πιερρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αντικείμενο το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο πεδίο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.