Πιερία: Σύλληψη άνδρα που καλλιεργούσε κάνναβη

Συνελήφθη χθες (5/10) το μεσημέρι σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τέσσερα φυτά κάνναβης ύψους 10 εκατοστών, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες αποξηραμένων φυτικών αποσπασμάτων δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 680 γραμμαρίων, ένα πιστόλι κρότου – αερίου και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την εσωτερική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρες, χρονοδιακόπτες ρεύματος, θερμοστάτης, μετασχηματιστής κ.α.).