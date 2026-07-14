Πιερία: Με τη μέθοδο του λογιστή απέσπασαν λεφτά, λίρες και κοσμήματα αξίας 21.500 ευρώ

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνιάστηκαν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο ηλικιωμένων, με τη μέθοδο του «λογιστή», που έγιναν τον περασμένο Μάιο σε περιοχές της Πιερίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι άνδρες είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών με τη μέθοδο του «λογιστή», αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματά τους, παριστάνοντας τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο στις 16 και 18 Μαΐου 2026 εξαπάτησαν έναν ηλικιωμένο άνδρα και μία ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχές της Πιερίας, όπου κατάφεραν να τους αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 21.500 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ένας από τους άνδρες και χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο που είχε εκμισθώσει ο δεύτερος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.