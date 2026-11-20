Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάροςηλικιωμένης που διαπράχθηκε με τη μέθοδο του λογιστή, τον περασμένο Ιούνιο σε περιοχή της Πιερίας.

Ειδικότερα, ένας άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή της και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, για να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος και ένας συνεργός του κατάφεραν να της αποσπάσουν μία χρυσή λίρα και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.

Τα στοιχεία ενός από τους δράστες ταυτοποιήθηκαν και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.