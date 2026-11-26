Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα, που έγινε στις 27 Αυγούστου 2026 σε περιοχή της Πιερίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον λογιστή του και ισχυρίστηκε ότι δήθεν έπρεπε να ασφαλίσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα του επιβάλλονταν υπέρογκο πρόστιμο.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν 33 χρυσές λίρες, τις οποίες παρέλαβε ο άνδρας. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.